Franco Oppini/ “Mio figlio Francesco e Dayane Mello? Lei fa il suo gioco, strategia”

Ospite di Francesco Fredella nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia su RTL 102.5, Franco Oppini è intervenuto per dire la sua sul figlio Francesco, concorrente del Grande Fratello Vip 5. L’attore ha esordito ammettendo di essere piuttosto stupito dal figlio: “Ho scoperto un Francesco che neanch’io mi aspettavo, molto più aperto di quello che pensassi. Lui vive di compagnia, amicizia ma l’ho trovato ancora più aperto, giocherellone.” L’attenzione si sposta però sull’avvicinamento a Dayane Mello e la gelosia sorta nella fidanzata Cristina. Francesco ha chiarito di amare la sua fidanzata eppure la Mello non demorde. In merito, in radio Oppini ha precisato: “Lui i freni con Dayane li ha messi. Non ho sentito Cristina in questa ultima settimana, probabilmente lei dice che va bene mettere i paletti a parole ma anche in fatti, mettendo un distanziamento sentimentale.”

Franco Oppini: “Dayane Mello? Il Grande Fratello Vip è anche strategia!”

Per Franco Oppini, però “non è facile essere in un certo senso drastico con le persone a cui vuoi bene e che sono intorno a te, lui potrebbe dire ‘Non mi toccare che da fastidio a persone che sono a casa’, ma questo è anche un gioco. Lo capisco, non è facile. C’è un po’ di imbarazzo.” Chiaramente la convivenza nella Casa del Grande Fratello Vip è ben diversa dalla vita reale, ed è questo l’aspetto che Oppini papà sottolinea. E, infatti, proprio parlando del gioco del GF VIP conclude: “Cristina? È una persona molto intelligente e aperta alla comprensione. Non voglio spezzare nessuna lancia a favore di Francesco, abbiamo semplicemente sviscerato quelli che sono stati gli atteggiamenti e poi è un gioco! Ci sono strategie! Dayene, così facendo, ha catalizzato tutta l’attenzione su di sé”. Parole piuttosto chiare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA