Franco Oppini nel cast del Grande Fratello Vip 7?/ Arriva la smentita della moglie…

Grande Fratello Vip 7, Franco Oppini nel cast? “Aveva ricevuto la proposta ma…”

Altri due volti noti avrebbero firmato per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Carolina Marconi e Franco Oppini. Secondo il sito Igossip.it Franco Oppini avrebbe firmato il contratto. Alfonso Signorini e gli autori avrebbero corteggiato per molto tempo Franco Oppini, desiderosi di vederlo alle prese con le dinamiche del reality. Poche ore dopo aver lanciato lo scoop, la moglie Ada Alberti ha però smentito la notizia della partecipazione di Oppini spiegando però che il marito ha rifiutato la proposta: “Ha ricevuto la proposta ma non ha accettato”. Francesco Oppini aveva risposto alle domande dei fan sull’eventuale partecipazione del padre e quando qualcuno gli aveva chiesto se Franco avesse partecipato alla prossima edizione lui ha risposto con un secco no.

I fan sperano in un ripensamento anche se ormai la prossima edizione è alle porte e pertanto sarebbe plausibile pensare ad un’eventuale ingresso nella casa in un secondo momento. Intanto sembra confermata come concorrente ufficiale Carolina Marconi. L’account ufficiale del reality ha fornito un indizio sulla futura inquilina: “Nuovi concorrenti… L’amore vissuto solo “in teoria”? Non fa per lei… e non vede l’ora di dimostrarlo”. Nel video si vede una donna indossare dei pantaloni dai colori sgargianti. Uno stile di abbigliamento simile a quello indossato da Carolina Marconi che ha finalmente vinto la sua battaglia contro il cancro.

Grande Fratello Vip 7, Carolina Marconi concorrente ufficiale?

La prossima edizione del Grande Fratello Vip è alle porte. La prima puntata del reality andrà in onda il prossimo 19 settembre. Grazie alla presenza di Giovanni Ciacci, quest’anno si affronterà la delicata tematica dell’Aids. Proprio qualche anno fa, Ciacci ha scoperto di essere sieropositivo. Alfonso Signorini aveva poi seminato un altro indizio che aveva fatto pensare alla presenza in casa di un concorrente transgender.

Tante le ipotesi tra cui Elenoire Ferruzzi ma anche Vittoria Schisano. Tra gli altri possibili concorrenti spazio anche per Pamela Prati, Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi. Tra gli altri nomi emersi sono saltati fuori anche quelli di Gegia, Wilma Goich, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Teresa Langella, Patrizia Groppelli e Brenda Asnicar. Nella giornata di ieri, Signorini ha fornito un nuovo indizio lasciando intendere che la nuova concorrente ama i pelati: “Ottavo indizio! La amo perché ama i pelati come me”, ha scritto Signorini sui social facendo chiaramente riferimento a una donna”. Si tratterà di Carolina Marconi o ci sarà un altro colpo di scena?

