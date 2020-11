Franco Oppini, padre di Francesco/ Come reagirà all’ingresso di Alba Parietti al Grande Fratello Vip?

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip farà il suo ingresso Alba Parietti. Non è la prima volta nella Casa per la madre di Francesco Oppini, che è già intervenuta con messaggi, una telefonata in diretta e anche una videochiamata. Questa sera, dunque, entrerà fisicamente nella Casa ma tanti sono i telespettatori che si chiedono perché, invece, di Franco Oppini non ci sia stata finora traccia al GF Vip. Nonostante l’uomo si sia più volte espresso su suo figlio e sui suoi comportamenti nella Casa, per Francesco non è ancora arrivato un messaggio o un video, a differenza dei molteplici interventi della madre. Dettaglio, questo, anche criticato dallo stesso Oppini senior.

Franco Oppini e le critiche ad Alba Parietti per il figlio Francesco

Il gran parlare che si fa di Alba Parietti nella Casa del Grande Fratello Vip in conseguenza alle sue incursioni per il figlio Francesco Oppini hanno scatenato un po’ di critiche, anche da parte dello stesso Franco Oppini. L’attore ha d’altronde attaccato la sua ex per essere stata invadente in un momento che avrebbe invece dovuto essere solo del figlio. D’altronde lo stesso Francesco ha detto della madre che dovrebbe spesso essere “meno personaggio”, cosa che invece pervade la sua persona e spesso i suoi rapporti. Non resta che scoprire come reagirà Franco all’ingresso nella Casa di Alba Parietti.

