Franco Oppini, padre Francesco Oppini/ Perché si sono lasciati lui e Alba Parietti?

Franco Oppini e Alba Parietti: perché si sono lasciati?

Franco Oppini è l’ex marito di Alba Parietti, che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno insieme al figlio Francesco Oppini. Alba Parietti e Franco Oppini sono stati sposati per 9 anni. Il loro amore è sbocciato tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Il matrimonio è poi arrivato nel 1981 mentre la nascita del loro primo e unico figlio, Francesco, è arrivata nel 1982. “Ero andata a teatro appositamente per conoscerlo a teatro. Lo avevo visto in televisione e andai con un’amica per cercare di incontrarlo. Rimasi abbagliata dal suo aspetto, una sorta di Mick Jagger all’italiana”, ha raccontato la showgirl in una puntata di Vieni da me. Sempre nel programma di Caterina Balivo, Franco Oppini ha svelato uno dei motivi che hanno portato alla fine del loro matrimonio: la differenza di età, ben 11 anni. “Secondo me quello è il periodo più bello nella vita di una donna. Un periodo di scoperte e curiosità. Perchè rovinarlo con me?”, ha scherzato l’attore.

Franco Oppini: il rapporto con il figlio Francesco

Anche dopo la separazione Franco Oppini e Alba Parietti sono rimasti in buoni rapporti: “Ci siamo lasciati con grande amicizia, tanto che abbiamo lavorato insieme nel mondo dello spettacolo nella commedia “Nei panni di una bionda”. Eravamo talmente in buoni rapporti che mia moglie accettava che ci baciassimo in scena”, ha detto l’attore su Rai 1. Dal 2003, infatti Franco Oppini è sposato con Ada Alberti. Franco Oppini è molto legato al figlio Francesco, come ha raccontato a Serena Bortone qualche tempo nel corso di una puntata di Oggi è un altro giorno: “Francesco è sempre stato un ragazzino sempre a modo, molto educato. Ha sempre ascoltato i genitori, abbiamo sempre chiacchierato e ci siamo sempre confrontati. Abbiamo avuto un bellissimo rapporto fin da quando era piccolo. Ho vissuto tutta la sua parte adolescenziale. Non ci ha mai dato grandi problemi”.

