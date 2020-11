Franco Oppini, papà di Francesco/ Sorpresa al GF Vip: “Quando esci vorrei che…”

Una nuova e bellissima sorpresa arriva nella Casa del Grande Fratello Vip per Francesco Oppini. Rischia nuovamente di uscire per la nomination ma, prima di scoprire l’esito del televoto, viene isolato perché c’è una sorpresa per lui: un videomessaggio da parte di suo padre, Franco Oppini. Francesco riceve parole di grande stima: “Mi manchi tantissimo. – esordisce Franco – Guardandoti al Grande Fratello ho scoperto che hai una profondità, una sensibilità, una tenacia anche che non sospettavo. Hai scoperto i valori della famiglia, l’affetto che ti lega a tua madre, a tuo padre.” Così ripercorre il loro passato: “Io quando tu avevi 19 anni sono andato via da Milano, Ada (Alberti, ndr) mi ha dato la forza di ricominciare dopo che il matrimonio con tua madre era naufragato. Con lei a Roma e con il teatro la forza di avere un rapporto con te più sereno.”

Franco Oppini: “Francesco, vorrei che il nostro rapporto andasse più sul profondo”

Franco Oppini ha però un desiderio: che quando esca suo figlio Francesco tra loro ci sia modo di approfondire il rapporto. E lo dice chiaramente anche a lui nel videomessaggio: “Ci sentiamo quasi ogni giorno, invento scuse per venire a Milano a trovarti, ma vorrei che il nostro rapporto andasse più sul profondo, anche più intimo.” Proposito che Francesco spera possa concretizzarsi.



