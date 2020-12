Franco Oppini: “Sostengo l’addio di Francesco al GF Vip”/ “La fidanzata lo aspetta!”

Mentre Francesco Oppini si prepara ad abbandonare volontariamente la Casa del Grande Fratello Vip, suo padre Franco commenta questa sofferta decisione in diretta su RTL 102.5 News. L’attore, contattato da Francesco Fredella, ha dichiarato di appoggiare totalmente la decisione di suo figlio che, ormai, vede al limite delle forze nella Casa. “Io sono d’accordo se lui vuole lasciare, – ha esordito – perché dovete sapere che non è il suo mestiere principale fare la televisione, quello è vendere automobili. Lui fa televisione perché fa il tronista sportivo su 7Gold ed è patito della Juve, quindi è una sua passione.” ha tenuto a sottolineare. È questa per Franco Oppini la differenza sostanziale con gli altri inquilini: “Gli altri concorrenti del Grande Fratello sono tutti professionisti del video, lui non è nel suo.”

Franco Oppini: “Attendo mio figlio Francesco fuori dalla Casa questa sera!”

D’altronde Franco Oppini fa notare che ad attendere suo figlio Francesco c’è “una fidanzata che lo ama tantissimo, poi lo attende una casa che stava ristrutturando… Io lo vedo molto molto provato, il contratto era fino a dicembre, il suo comunque l’ha fatto…” ha fatto poi notare. È per questo che, questa sera, Franco Oppini è pronto ad ‘appostarsi’ fuori dalla Casa in attesa dell’arrivo di suo figlio: “Se esce questa notte vado lì ad aspettarlo perché non voglio che lo rinchiudano e non riesco a vederlo, anche perché quest’anno non passeremo il Natale insieme visto che lui è a Milano e io a Roma.” ha ammesso l’attore.



