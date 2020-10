Franco Oppini Vs Antonella Elia/ “Spara cazz*te! Con mio figlio ha davvero sbagliato”

“È ora che comincio a parlare anche io.” Così Franco Oppini ha esordito ai microfoni di RTL 102.5 News dopo aver attentamente la diretta del Grande Fratello Vip di ieri, 26 ottobre. Intervistato da Francesco Fredella, Oppini ha replicato, in esclusiva, alle dichiarazioni fatte da Antonella Elia su suo figlio Francesco. “Antonella ha scelto come personaggio da portare in televisione una sorta di Sgarbi al femminile. Bisogna però avere le sue argomentazioni e la sua cultura per esserlo e non sparare cazz*te come ha fatto lei. Perché dare del viscido e opportunista a mio figlio ha proprio sbagliato. Sono le tipiche frasi per creare scalpore e far parlare e, infatti, se ne sta parlando anche troppo!”

Franco Oppini replica ad Antonella Elia: “Non guarda in faccia a nessuno!”

Franco Oppini è un fiume in piena e, nel corso dell’intervista, ha voluto difendere a spada tratta suo figlio Francesco, dicendosi pronto ad entrare anche nella Casa per dire la sua. Parlando di Antonella Elia ha tenuto inoltre a precisare di averla conosciuta bene: “Eravamo amici, abbiamo lavorato insieme”, eppure le accuse gratuite a suo figlio, come il “gallina” dato alla sua ex moglie Alba Parietti hanno scatenato invece la sua ira. “Proprio perché amici, avrebbe dovuto pensare di non dover sparare offese nei confronti di un amico, sarò un po’ più attento. – ha ancora precisato Oppini, prima della stoccata finale – Bisogna stare attento ad offendere il figlio di un mio amico. Lei invece non guarda in faccia a nessuno, ha scelto la strada della polemica a tutti i costi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA