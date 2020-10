Franco Oppini Vs Fulvio Abbate: “Mi fa pena”/ “È un finto intellettuale, volgare!”

Tra le liti più forti andate in scena in queste prime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 c’è sicuramente quella tra Francesco Oppini e Fulvio Abbate. In merito si è espresso anche Franco Oppini, papà di Francesco, nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale. Le parole dell’attore nei confronti di Abbate non sono state dolci: “Un uomo della sua età che litiga in quel modo con un ragazzo mi fa pena, e lo dico sinceramente. Non ho timore di dire che per me è un finto intellettuale, una persona che usa tante citazioni dotte ma alla fine non dice nulla.” ha ammesso. Per poi aggiungere: “Ha accusato Francesco di voler fare il leader, io non lo vedo affatto leader. E’ un ragazzo che si diverte. E’ scanzonato in mezzo alla ‘caciara’ ma lava anche i piatti quando deve. Ci sono altri molto più leader di lui come struttura mentale”.

Franco Oppini, da Fulvio Abbate a Dayane Mello: “Strategie!”

Piuttosto critico, dunque, e concorde con quello di suo figlio il pensiero di Franco Oppini su Fulvio Abbate. L’attore è tornato a dire la sua anche sul feeling tra Francesco e Dayane Mello, ribadendo il concetto espresso già pochi giorni fa. “Da parte di Dayane potrebbe essere una questione di strategia, creare o voler creare questa pseudo storia in modo di avere i riflettori puntati.” ha ammesso Oppini. Poi però ha aggiunto: “Oppure può essere che gli interessi realmente, ma lui è fidanzatissimo, sta benissimo con la sua compagna ed è molto preso da quel rapporto.” Franco ne è certo. suo figlio “non è un tipo drastico nell’allontanare le persone, lui è spontaneo ed espansivo con tutti”.



