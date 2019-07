Franco Ordine/ “Un falsario su Facebook usa il mio nome per ingannare i tifosi”

Franco Ordine sbotta su Instagram per una pagina Facebook che porta il suo nome. Il noto giornalista sportivo si è lasciato andare ad uno sfogo, visto che la pagina in questione ha tra l’altro usato il suo nome per un titolo di dubbio gusto. «Attenzione: c’è un falsario su Facebook che pubblica mie foto e scrive addirittura post a mio nome ingannando incolpevoli tifosi foggiani», ha scritto Franco Ordine ai suoi follower. Inoltre, ha ribadito che non ha account su Facebook, ma solo su Instagram. «Se pubblico qualcosa lo faccio solo su siti o giornali», ha precisato il giornalista, che è anche tesoriere dell’Ordine dei giornalisti Lombardia, consigliere dell’Inpgi e vicepresidente del gruppo giornalisti sportivi lombardi. Nella sua stessa descrizione su Instagram precisa di non avere alcun account Facebook o Twitter, eppure continuano a girare “falsari”, come preferisce chiamarli.

FRANCO ORDINE CONTRO UNA PAGINA FACEBOOK

L’iniziativa di Franco Ordine è probabilmente frutto del post comparso sulla pagina in questione, dove è stato pubblicato un messaggio relativo alla situazione del Foggia. «Sono costernato. Ho atteso fino ad ora per commentare solamente in virtù del fatto che fossi totalmente sopraffatto dall’ira. E’ aberrante vedere questo scempio che si ripete ancora e ancora nei secoli». Questa è solo una parte del lungo post con cui viene commentata la vicenda del Foggia Calcio a nome di Franco Ordine. Dal nome della pagina stessa però è facile intuire che sia una pagina nata con l’obiettivo di fare della discutibile ironia. Franco Ordine, che spesso vediamo a Tiki Taka, comunque ha deciso di intervenire e, stando anche agli hashtag utilizzati nel suo sfogo su Instagram, avrebbe deciso di presentare una denuncia per bloccare e chiudere tale pagina.ùù





