Franco Ordine vs Riccardo Ferri/ “Tu e tutta la propaganda interista sui social…”

Dibattito acceso a Pressing tra Franco Ordine e Riccardo Ferri. Dopo le parole di Mario Sconcerti, che aveva parlato di “Sentimento Milan” dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri sulla Lazio all’Olimpico, è nata una discussione in studio tra i due. Sconcerti aveva dichiarato: “L’Inter è più forte, il Milan ha qualcosa di più, che qui abbiamo chiamato personalità, ma secondo me è sentimento. Un sentimento da vecchia squadra che non vedo più in giro. L’ingresso in campo di Maldini, non lo vedo nell’Inter questo sentimento. Mai visto Marotta scendere in campo ad abbracciare l’allenatore. Non deve essere per forza abituale, ma quell’entusiasmo dà l’idea di sentimento. Maldini ha lasciato le tribuna dell’Olimpico, cosa non semplice, per abbracciare Pioli…”.

Riccardo Ferri, ex giocatore interista, ha ribattuto: “Io ho visto delle coppie abbracciarsi e non volersi bene”. Sconcerti ha risposto: “Ma questo è un problema tuo”. L’ex Inter ha proseguito: «No, non è un problema mio e non generale. Se stai alludendo al fatto che io non possa volere bene non è così. Ho abbracciato e voluto bene anche io”.

Franco Ordine vs Riccardo Ferri

Ad un certo punto è entrato nel discorso anche Franco Ordine, giornalista, che ha preso le parti di Mario Sconcerti. Il giornalista si è schierato contro Ferri, parlando di “propaganda interista”: “Il ragionamento di Mario Sconcerti è più alto, legato alle qualità morali di questo gruppo. Per evitare che Riccardo Ferri e la propaganda interista insorgano sui social, diciamo che anche l’Inter ha i sentimenti”.

L’ex nerazzurro ha risposto a tono: “Il problema dei social è tuo. Io sto facendo un ragionamento su ciò che vedo. Se tu vedi un problema nel mio ragionamento, il problema è tuo. Sconcerti non ha bisogno che tu intervieni e vieni a fare l’educatore con me”. Animi accesi, dunque, anche fuori dal campo tra gli addetti al lavori. Mentre le due milanesi si contendono lo scudetto, con il Napoli ormai fuori dai giochi, la lotta al vertice fa discutere e non poco anche fuori dal campo.

Che qualcuno fermi Franco, per il suo bene. pic.twitter.com/rUY4IEYC4c — Alessandro (@90ordnasselA) April 25, 2022













