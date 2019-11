Franco Ortolani, morto senatore M5s/ Fra i simboli nella lotta nella Terra dei fuochi

E’ morto il senatore del Movimento 5 Stelle Franco Ortolani. E’ stato uno dei grandi simboli delle battaglie nella “terra dei fuochi”, ed è morto a causa di due tumori che lo avevano colpito negli ultimi mesi, molto probabilmente proprio per via dell’inquinamento della zona in cui viveva. Ortolani è deceduto quest’oggi a Napoli, aveva 75 anni, ed era professore ordinario di Geologia all’università partenopea Federico II. Soltanto pochi mesi fa aveva affidato il proprio sfogo e la propria denuncia a Facebook, annunciando di essere appunto malato. Ortolani aveva scritto in un lungo post di avere due tumori, spiegando che si trattava, secondo lo stesso, di patologie oncologiche collegate all’ambiente circostante. «Il tumore non è sfortuna – scriveva Ortolani – ma dipende da fattori ambientali. Ma allora vuol dire che pago la mia militanza pluridecennale contro l’inquinamento in difesa della salute, dell’ambiente e delle risorse naturali?».

FRANCO ORTOLANI, MORTO SENATORE M5S: L’ADDIO DELLA COLLEGA MORONESE

Ortolani si era ammalato di un tumore alla prostata e di uno al rene destro: «Le devo eliminare entro settembre – scriveva, sottolineando il suo spirito battagliero – problemi che, per fortuna, non hanno ridotto la mia presenza sul territorio aggredito da criminali inquinatori». Numerosi i messaggi di solidarietà che erano piovuti nei suoi confronti, e lo stesso sta avvenendo in quest’ultima ora, dopo che si è diffusa la notizia della sua scomparsa prematura. “Purtroppo non abbiamo avuto neanche il tempo di un ultimo saluto – scrive sempre su Facebook, Vilma Moronese, senatrice del Movimento 5 Stelle – Franco mancherà a tutti anche per i modi garbati con cui si poneva agli altri. È un momento molto triste per tutti noi, abbiamo perso una grande persona, un cittadino esemplare, un guardiano dell’ambiente ed un validissimo servitore dello Stato”. Ortolani è stato il protagonista di tante battagli ambientali in tutela del territorio campano, ed era stato eletto nelle ultime elezioni al senato.

