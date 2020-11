FRANCO PANARIELLO FRATELLO DI GIORGIO, COME È MORTO/ “Non per droga, altri motivi e…”

Giorgio Panariello, ospite oggi di Domenica In, ha parlato del libro in uscita il prossimo 3 novembre e che parla proprio del fratello morto, Franco. “Ho voluto scrivere questo libro per rendere giustizia a mio fratello Franco. Era la percezione che mio fratello se ne fosse andato per una overdose, in realtà è morto per altri motivi e per causa di altri”. L’uomo, in realtà, si è sentito male durante una cena e gli amici che erano con lui lo hanno lasciato da solo sul lungomare di Viareggio. Franchino non è morto di droga ma di ipotermia. “Nel corso della mia vita ho avuto la sua stessa disperazione ed anch’io ho rischiato di cadere nella trappola degli stupefacenti. Mi son fermato in tempo”, ha dichiarato. Parlando del libro, ha commentato: “Il libro l’ho scritto con grande emozione ed ho cercato di raccontare la verità”. Quindi un ricordo commosso del fratello Franco: “Non ci somigliavamo per niente, essendo figli di due padri differenti entrambi sconosciuti… Un ricordo ben presente è che la presenza di Franco l’ho sentita subito”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Franco Panariello, fratello d Giorgio, come è morto?

Franco Panariello chi è? Lui è il fratello di Giorgio Panariello, l’uomo a cui l’attore e showman ha dedicato il suo libro autobiografico ‘Io sono mio fratello’ per raccontare quello che era davvero e non quello che hanno raccontato gli altri. La sua tragedia si è consumata a fine del 2011 quando una notte fu trovato morto all’età di 50 anni sul ciglio della strada, tra i cespugli, da un passante. A niente è valso l’arrivo dei soccorsi che hanno cercato di rianimarlo ma senza riuscirci e per questo ha spinto gli inquirenti a far finire a processo i tre amici che erano con lui quando è avvenuta la tragedia con l’accusa di omissione di soccorso. Ma cosa è successo a Franco Panariello? Il fratello di Giorgio non ha avuto vita facile, proprio come l’attore.

A Domenica in il racconto di una morte inaspettata: “Una cena insieme e poi..”

Abbandonato dalla madre a pochi mesi e con i nonni che non sono riusciti ad adottarlo, Franco Panariello è finito in collegio e quello segna il suo destino. Lì rimane fino a dodici anni fino a quando una famiglia benestante lo adotta ma senza dargli quello di cui aveva davvero bisogno, l’affetto. Il baratro era dietro l’angolo e quando ha cercato di portar via loro dei soldi, lo abbandonarono spedendolo in un altro collegio e poi, infine, dai nonni al Cinquale. Qui i due fratelli si ritrovarono e lo stesso Panariello racconta che per qualche tempo hanno camminato sugli stessi binari rischiando davvero che entrambi finissero male. Franco scappò per andare a cercare la madre ma il viaggio a Napoli si concluse con le droghe, un circolo vizioso da cui non è mai uscito davvero fino a quando non era tornato nella sua città, aveva trovato un lavoro e sembrava finalmente sereno. Lo stesso Giorgio Panariello aveva cenato con lui qualche sera prima e sicuramente non si aspettava questo drammatico epilogo.



