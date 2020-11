Franco Pesci, marito Virna Lisi/ Un amore indissolubile durato 53 anni

L’amore che ha unito per 53 anni Virna Lisi e Franco Pesci è sempre stato indissolubile e unico. L’attrice e l’architetto si sposarono nel 1960 restando insieme per tutta la vita. A separarli fu la morte che colpì Franco Pesci nel 2013 lasciando un vuoto incolmabile nell’attrice che, accanto al marito, aveva vissuto tutta la sua vita formando una famiglia con la nascita del figlio Corrado. Bellissimi, uniti, innamorati e complici, hanno sempre messo al primo posto la famiglia. Un amore talmente speciale che, in seguito alla morte del marito, qualcosa si spense anche nell’attrice come raccontò il figlio Franco dopo la morte della madre. “Il loro era un legame indissolubile, 53 anni insieme, tanto che la mamma non riusciva più a parlare di papà…”, raccontava nel 2014 Corrado Pesci al settimanale Di Più.

FRANCO PESCI, IL GRANDE AMORE DI VIRNA LISI

Virna Lisi non ha mai nascosto di essere stata fortunata in amore incontrando un uomo come Franco Pesci che aveva tutto ciò che una donna potrebbe desiderare di trovare nel proprio compagno. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano nel 2014 quando il marito era già morto, l’attrice ricordando la fine degli anni ’50 quelli in cui conobbe il marito, diceva: “Mio marito lo conobbi proprio allora. Franco Pesci, architetto, ex dirigente della Roma Calcio. Il massimo che si possa desiderare in un uomo. Serietà, senso dell’umorismo, generosità. Era di una simpatia straordinaria, mio marito. Non posso parlare di lui, ci penso sempre”. Un amore davvero unico quello vissuto dall’architetto e l’attrice di cui è testimone il figlio Corrado.



