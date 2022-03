Franco e Regina, genitori di Edy Angelillo/ “Sono cresciuta nella follia totale”

Franco Angelillo e Regina Garofalo, chi sono?

Franco Angelillo e Regina Garofalo, noti con il nome d’arte di Franco & Regina, sono i genitori dell’attrice Edy Angelillo. In un’intervista del 2001 su Repubblica, l’attrice ha parlato del suo essere figlia d’arte: “I miei genitori, Franco e Regina, hanno costituito per anni una coppia di varietà. Recitavano, cantavano, intrattenevano il pubblico. Hanno lavorato in dancing, piano bar, hotel. Si sono esibiti in ogni parte del mondo”. Edy Angelillo ha poi ricordato la sua infanzia sempre in viaggio: “Da una città all’altra, da una locale all’altro. Durante i trasferimenti, in coro con i miei genitori, cantavo di tutto, soprattutto Lucio Battisti”. Edy, sulla scia dei seri genitori, ha iniziato da giovanissima a frequentare scuole di danza, mimo e recitazione: “Sono nata in un famiglia in cui sentivo dalla mattina alla sera canzoni, che loro preparavano per le serate. Sono cresciuta nella follia totale”, ha raccontato l’attrice a “Questa è vita!” su TV2000.

I genitori di Edy Angelillo

I genitori Franco e Regina non hanno mai interferito con il suo desiderio di fare l’attrice: “Devo dire che mio padre mi ha sempre incoraggiato. Adesso che sono diventata più famosa di lui, mi dice sempre che sono bellissima e bravissima. Ma io lo so, il suo è un giudizio parziale, inattendibile. Mia madre invece è più severa nei miei confronti”, ha svelato Edy Angelillo a Repubblica. Il padre Franco è stato anche prigioniero di Saddam Hussein: “Erano i tempi della guerra del golfo. Lui si esibiva all’hotel Qwait city di Baghdad. Nessuno poteva più espatriare a causa della guerra e mio padre restò prigioniero per cinque mesi”. Il primo film di Edy Angelillo è stato “Ratataplan” di Maurizio Nichetti: all’epoca era minorenne, aveva solo 17 anni, e fu il padre Franco a firmare il contratto.

