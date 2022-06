Franco Ricciardi, chi è?/ Dal duetto con Andrea Sannino al sold out all’Arena Flegrea

Franco Ricciardi e Andrea Sannino insieme per il brano “Te voglio troppo bene”

Franco Ricciardi ospite dell’ultima puntata di Domenica In da Mara Venier su Rai.1 Il cantante, cantautore e attore italiano sarà in studio per presentare il singolo “Te voglio troppo bene” cantato in duetto con Andrea Sannino. Un ritorno importante per il cantante che nel 2014 ha vinto il Premio David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano ‘A verità, dal film Song’e Napule. La collaborazione con “Te voglio troppo bene” è nata con Andrea Sannino e ha dato alla luce un brano che parla di pace ed amore in un momento storico così difficile per via della guerra in Ucraina. ”

“Questo pezzo, nasce da un’immagine che ha colpito sia me che Franco, che riguardava lo scoppio iniziale della guerra in Ucraina, quando i padri salutavano i loro figli e i loro affetti per andare a combattere” – ha raccontato proprio Andrea Sannino che ha collaborato con Franco Ricciardi. I due hanno raccontato: “abbiamo immaginato, come accadde il secolo scorso, con ‘O surdato ‘nammurato e abbiamo immaginato un padre, un uomo, un marito che dice, prima di partire per il fronte: Te voglio troppo bene ai suoi cari. Volutamente però, sia nel video sia nella canzone, non abbiamo voluto raccontare, immagini di guerra, perché ognuno di noi vive la “sua guerra” sia concretamente sia interiormente e spesso si necessita di qualcuno affianco a cui volere bene..da sicuramente una forza maggiore per superare le avversità”.

Chi è Franco Ricciardi da Gomorra All’Arena Flegrea di Napoli

Il successo di Franco Ricciardi è inarrestabile. Il cantante, infatti, prossimamente sarà protagonista di un concerto presso la suggestiva Arena Flegrea di Napoli. Un concerto sold out visto che nel giro di pochissimo tempo sono andati venduti 6.000 biglietti facendo così registrare il tutto esaurito. Una bellissima soddisfazione per l’artista campano che intervistato dal Mattino di Napoli ha dichiarato: “ancora non ci credo, è un risultato che mi emoziona tantissimo, quasi come se fosse per me il primo concerto che devo tenere. Non vi nascondo che quando mi hanno proposto l’Arena Flegrea mi sono spaventato, avevo un pò timore di un posto in cui si sono esibiti le grandi star del panorama musicale internazionale”.

Sul finale, il cantautore ha aggiunto: “aver venduto tutti i biglietti così in anticipo è la testimonianza dell’amore vero che ogni giorno ricevo da questa città. Un amore che rivendico in ogni mia canzone e in ogni mio brano e che dopo 35 anni di attività non è mai cambiato. Ho anche in serbo una bellissima sorpresa, dal palco dell’Arena Flegrea darò una notizia in anteprima che spero farà felici tutti”.











