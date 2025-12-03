Franco Ricciardi, chi è: l'amore con la compagna che non ha mai sposato. Insieme sono genitori di due figli, Salvatore e Asia

Franco Riccardo, chi è: cantante e attore

Franco Ricciardi, cantautore originario di Napoli nato nel 1966, è uno degli artisti più apprezzati sul panorama partenopeo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato 23 album, ma la sua attività non finisce con la musica. È infatti anche un attore e nel corso della sua carriera ha recitato in “Ammore e malavita” nel ruolo del boss Gennaro, ottenendo il suo secondo David di Donatello e un Nastro d’argento con il brano “Bang bang”. Ma nella vita privata, chi è Franco Riccardi?

A quanto pare Franco Riccardi è legato ad una donna con la quale non si è mai sposato ma ha fatto tre figli. I due, dunque, non si sono mai sposati ma hanno creato la loro splendida famiglia con due figli molto amati, Salvatore e Asia. I due ragazzi amano la musica come lui: “Salvo suona la chitarra, Asia ama il basso“ ha spiegato l’artista partenopeo.

Franco Ricciardi, chi è: sui social campeggia solo il lavoro

Sui social di Francesco Ricciardi, il cantante partenopeo, campeggia solo la musica. Poco spazio, infatti, alla vita privata anche se in qualche occasione Franco ha raccontato qualcosa in più della sua famiglia. Nel 2021, ad esempio, ha fatto gli auguri ad Asia per i suoi 18 anni mentre nel 2020 ha postato un video proprio mentre si esibisce al pianoforte mentre sua figlia Asia suona il basso. Una romantica e dolcissima esibizione in famiglia per i due, che amano profondamente la musica. Poche invece le informazioni sulla compagna di Franco Ricciardi, che non è neppure chiaro se sia ancora al suo fianco.