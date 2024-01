Franco Sensi, chi era e com’è morto il padre di Rosella Sensi/ Storico patron della Roma per quasi 15 anni

Franco Sensi, chi è il padre di Rosella Sensi: la storia a capo della Roma

L’ospitata di Rosella Sensi a La volta buona, in programma oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo, sarà anche l’occasione per ricordare il padre dell’imprenditrice: Franco Sensi. Nato a Roma il 29 luglio 1926, è stato un celebre imprenditore e politico, ma la sua carriera professionale è stata indissolubilmente legata soprattutto al mondo del calcio. In particolare, sin dagli anni ’50 fu dirigente della Roma, per poi diventare proprietario e presidente del club giallorosso nel 1993 e mantenere tale carica sino alla sua morte, sopraggiunta nel 2008.

Rosella Sensi, chi è la figlia dell'ex presidente della Roma/ Il rapporto con il padre Franco: "Lo stimavo"

Franco Sensi è stato uno dei più celebri presidenti della Roma e, oltre ad essere stato quello in carica più a lungo, ha regalato grandi successi ai tifosi giallorossi sotto la sua gestione. Oltre allo scudetto del 2000-01, sotto la sua guida la squadra ha conquistato anche due Supercoppe italiane e due Coppe Italia. A seguire, nel 2004, consegnò il testimone alla figlia Rosella, che prese in mano le redini della società e divenne ufficialmente amministratore delegato, per poi ricoprire il ruolo di Presidente della Roma dal 2008 al 2011.

Mattia Stanga al Prima Festival 2024/ "Chiamata di Amadeus? Stavo festeggiando la mia laurea e..."

Franco Sensi, com’è morto: l’addio nel 2008 dopo problemi respiratori

Franco Sensi è morto la sera del 17 agosto 2008 dopo una lunga malattia. L’ex presidente della Roma è scomparso all’età di 82 anni per problemi respiratori, per i quali era stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma da qualche settimana. Il suo addio ha scosso in maniera significativa il mondo del calcio e, soprattutto, il club e i tifosi giallorossi. In occasione dei funerali un fiume di persone, dai tifosi alle personalità politiche, sino ai volti del calcio e del giornalismo, hanno dato un ultimo saluto allo storico patron giallorosso. La partecipazione fu enorme, commovente e sentita, per la famiglia, gli amici, gli amanti del calcio e per tutti gli appassionati della Roma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA