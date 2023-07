Franco Terlizzi choc/ “Sono state dette un sacco di bugie sul mio conto, mi circondava la falsità”

Franco Terlizzi rompe il silenzio sui social dopo la sentenza

Franco Terlizzi, ex pugile e concorrente dell’Isola dei Famosi, era stato arrestato in un’operazione di contrasto all’‘ndrangheta. Durante le indagini è emerso che Terlizzi aveva fatto da prestanome a Davide Flachi, figlio di uno storico boss della malavita, gestendo anche un negozio di articoli sportivi che veniva usato dalla famiglia mafiosa come base per riciclare del denaro.

L’ex pugile, a distanza di mesi, è tornato a parlare sui social: “Ogni tanto mi faccio vedere tramite i social e il web. Quando ero ragazzino, nel mio paese, mi chiamavano in dialetto “il figlio di Angelo il netturbino” perchè mio padre faceva lo spazzino. Invece, a Milano, dopo tante cose belle che ho fatto nella mia vita, mi chiamavano “Franco il pugile”, “Franco”, “Francone”, tante cose belle” ha affermato: “Adesso, non so come mai, non mi chiama più nessuno. Magari è perchè sono state dette un sacco di bugie sul mio conto, e poi soprattutto la falsità che mi circondava… era troppo. Adesso, posso dire che sto da dio. Sto bene e il mio stress a livello mentale lo scarico andando in palestra, ma sono più tranquillo adesso.”

Franco Terlizzi si proclama innocente: “Ho fiducia nella giustizia”

L’ex pugile è stato indagato nell’ambito di un’operazione contro l’ndrangheta, il suo avvocato ai microfoni di Lombardia Nera aveva dichiarato: “Sulla base della documentazione processuale oggi a nostre mani e da un confronto approfondito con Franco Terlizzi, siamo convinti che riusciremo a dimostrare l’innocenza dell’assistito rispetto a ogni singolo capo contestato. “

E ancora: “Franco non ha mai negato di avere un rapporto personale e di avere conosciuto e frequentato in passato queste persone. Franco è un personaggio simpatico e carismatico, talvolta ingenuo, e nella sua figura di personaggio pubblico ci sta che avesse conoscenze diverse”.











