Franco Terlizzi patteggiamento, 3 anni e mezzo/ Ex Isola dei Famosi in maxi inchiesta

Franco Terlizzi verso il patteggiamento, dopo le accuse che lo avrebbero visto finire ai domiciliari nell’ambito della maxi inchiesta milanese che avrebbe portato in carcere, tra 13 fermati, Davide Flachi, figlio dello storico boss di ‘ndrangheta Pepè Flachi. Il nome di Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto in tv con un passato da naufrago nel reality L’Isola dei famosi, secondo quanto riportato da Il Giorno era spuntato nell‘indagine della Dda del capoluogo lombardo che, mesi fa, avrebbe smantellato un’associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti e all’intestazione fittizia di beni.

Secondo quanto riferito in queste ore dallo stesso quotidiano, Franco Terlizzi sarebbe stato indagato con le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative e intestazione fittizia di beni (gestendo come “prestanome” una carrozzeria in provincia di Milano per conto del figlio del boss Flachi). Quest’ultimo, stando all’accusa, si sarebbe avvalso del contributo dell’ex pugile per mettere a segno delle truffe e Franco Terlizzi sarebbe stato fermato con altri 12 soggetti per poi essere sottoposto agli arresti domiciliari. Il Giorno riporta inoltre che l’ex concorrente dell’Isola dei famosi avrebbe violato la misura cautelare e successivamente sarebbe stato ricondotto in carcere (che aveva lasciato tre giorni dopo l’arresto). Ora la richiesta di patteggiare una pena di 3 anni e mezzo di reclusione.

Franco Terlizzi verso patteggiamento pena a 3 anni e mezzo

Franco Terlizzi avrebbe chiesto di patteggiare una pena a 3 anni e mezzo di reclusione a seguito della maxi inchiesta che lo avrebbe visto tra le persone coinvolte come soggetto indagato e poi sottoposto a misura cautelare dei domiciliari. Un provvedimento che avrebbe violato e per questo sarebbe stato condotto nuovamente in carcere, riferisce Il Giorno. La bomba sulla vicenda delle presunte frodi assicurative e della presunta intestazione fittizia di beni – nell’ambito di una indagine della Dda milanese volta a smantellare un’associazione per delinquere che avrebbe agito anche nel traffico di droga – era esplosa due mesi fa.

Franco Terlizzi, arrestato il 6 settembre scorso, era stato scarcerato, come ricostruisce Ansa, il 9, quindi tre giorni dopo il provvedimento, e sottoposto ai domiciliari. L’ex pugile ed ex naufrago del reality L’Isola dei famosi sarebbe finito sotto la lente investigativa nella stessa inchiesta che avrebbe portato in cella Davide Flachi, figlio del boss di ‘ndrangheta Pepè Flachi. La scarcerazione di Franco Terlizzi era stata decisa dal gip di Monza in accoglimento delle istanze dei difensori dell’uomo, gli avvocati Marcello Perillo e Antonino Crea. Ora la notizia della richiesta di patteggiamento.











