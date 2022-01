Franco Tortora, chi è il finalista di The Voice Senior 2022/ La prima scelta di Orietta Berti perché…

Franco Tortora è uno dei concorrenti di The Voice Senior 2022, il talent condotto da Antonella Clerici, ormai giunto alla fine della sua seconda edizione. Il cantante, dopo aver incantato la giuria, ha scelto di entrare a far parte del team di Orietta Berti. E’ entrato in gioco nella seconda puntata, grazie ad una straordinaria interpretazione de La donna del mio amico, famosissimo brano dei Pooh. Se Franco Tortora ha lasciato il segno con la sua esibizione, lo stesso ha fatto Orietta Berti, la quale non ricordava di aver già conosciuto il suo allievo diversi anni prima.

Franco Tortora, infatti, non è un nuovo volto nel mondo della musica: agli inizi degli anni ’70 ha intrapreso la sua carriera musicale arrivando a partecipare in pochissimo tempo a competizioni quali Un disco per l’estate, arrivando alla semifinale (nello stesso anno partecipò al festival appunto la stessa Orietta Berti con il brano Via dei Ciclamini) e Cantagiro, quest’ultimo per due anni consecutivi, cambiando nel frattempo casa discografica e firmando un nuovo contratto con la Little Records, l’etichetta fondata dal compianto Little Tony.

Franco Tortora, il grande successo e l’avventura a The Voice Senior 2022

Il vero successo, però, per il cantante arriva qualche anno dopo, più precisamente nel 1977 con il brano Aspetterò. Dopo il grande successo, per un lungo periodo di tempo, Franco Tortora si allontana dalla scena musicale e dai palchi, per dedicarsi alla sua passione privatamente e a cimentarsi, negli anni ’80, con la disco music; oggi si dedica a tutt’altro e gestisce una tavola calda a Roma insieme a sua moglie Margherita.

La sua nuova vita però non ha permesso a Tortora di smettere di credere nel suo sogno da musicista, portandolo a rimettersi in gioco e decidendo così di partecipare a 69 anni a The Voice Senior 2022. La sua voce e le sue interpretazioni lo hanno portato a vincere tutte le sfide a ogni puntata, fino a farlo arrivare alla finalissima dello show, che andrà in onda in prima serata venerdì sera, con la cover di “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri.

Franco Tortora, la ‘benedizione’ di Orietta Berti

Il percorso di Franco Tortora a The Voice Senior 2022 è stato straordinario. Al punto che Orietta Berti non ha avuto dubbi nell’assegnargli il pass per la finale. Talento e capacità canore notevoli, il cantante ha sorpreso tutti ed entrato di diritto tra i concorrenti finalisti. “Decido di portare in finale due concorrenti. Il primo nome è quello di Franco Tortora”, ha spiegato Orietta. “Non me ne voglia rosa ma porto in finale Cosetta, un genere diverso”. La giurata occupa quindi due posti su tre per la finale: insieme a lei vanno in finale Franco Tortora e Cosetta Gigli, oltre a Roberto Barocelli. I tre cantanti si giocheranno le loro carte nella puntata più importante della stagione. Vedremo dove arriveranno e come si classificheranno a The Voice Senior.

