Franco tra Daniela e Laura a Uomini e Donne/ “Sono uscito con entrambe ma…”

Franco tra Daniela e Laura a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 26 ottobre si apre con il confronto al centro dello studio tra Franco, Daniela e Laura. “Sono uscito con entrambe. A Laura ho chiesto io il numero di telefono mentre Daniela l’ha lasciato a me e a cena le ho chiesto il motivo per cui ha scelto di uscire con me. Mi ha detto di essere stata colpita dal mio aspetto fisico essendo tu insegnante di fitness“, le parole del cavaliere. La cena tra Franco e Daniela, però, non è andata nel migliore dei modi.

La dama, dopo essere uscita con Franco, non ha trovato in lui l’uomo che cerca e che spera di avere accanto. “Io stavo male, tremavo e da lui non ho ricevuto quell’abbraccio di conforto che mi sarei aspettata”, ha spiegato Daniela confermando l’intenzione di chiudere la conoscenza così come Franco.

Franco e Laura: la conoscenza finisce a Uomini e Donne

Anche con Laura non va nel migliore dei modi. Gianni Sperti chiede al cavaliere se prova un interesse per Laura. Il tronista tentenna e la dama capisce di non essere nei suoi interesse. “Perchè allora volevi uscire con me?“, chiede ironicamente la dama che resta al centro dello studio per incontrare un nuovo cavaliere.

In studio arriva così un nuovo cavaliere che colpisce immediatamente la signora che decide di conoscerlo. I due, così, decidono di cominciare una frequentazione e, in studio, ballano sulle note di “Contatto” dei Negramaro.

