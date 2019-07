Franco Trentalance/ “Porno su internet? C’è gente che vuole vedere la donna umiliata”

“La mattina è il momento migliore per fare sesso.” parola di Franco Trentalance! L’ex pornoattore, presto in tutte le edicole con il suo libro, ha parlato di passione e di aspetti più personali della sua vita nella trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “E’ da un paio d’anni che faccio sesso nelle ore diurne, mai dopo le 20″, ha ancora aggiunto Trentalance, per si addentra poi nel mondo del porno. “Col porno su internet c’è una deriva poco edificante. La rete ha creato mille nicchie di porno, mille specialità. – fa sapere, sottolineando poi un aspetto importante e delicato – Nel porno tutte le scene, anche quelle più violente, sono concordate con attrice e attori. C’è una fetta di utenza che non avendo confidenza, approcci frequenti con le donne, vuol vedere la donna umiliata.”

Franco Trentalance: “Rocco Siffredi? Non ci siamo simpatici né antipatici”

Franco Trentalance, in merito, porta alla luce un aspetto abbastanza delicato: “Siccome loro non ci possono arrivare a un certo tipo di donna, la vuole vedere umiliata, violentata. Ma è brutta questa cosa qui. Mentre invece dal mio punto di vista una donna che fa sesso e si diverte, non va mai giudicata in maniera negativa”. In merito poi alla presunta rivalità con Rocco Siffredi, Trentalance spiega: “Ci conosciamo da una vita. Non c’è più concorrenza perché io mi sono ritirato. Noi non ci siamo né simpatici, né antipatici, la stampa invece ha cercato sempre di creare lo scontro e a volte ci è riuscita. – ammette l’ex attore, per poi concludere – Hanno sempre cercato di fare come con Vasco e Ligabue. Se io dico che con Rocco non ci siamo né simpatici né antipatici, la stampa titola: Rocco non mi è simpatico”.

