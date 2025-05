Tra i baritoni più conosciuti e apprezzati al mondo c’è l’italiano Franco Vassallo, che nella sua carriera ha calcato i palchi più importanti del mondo. Ospite regolare del Teatro alla Scala di Milano, si è visto spesso anche su altri grandi palcoscenici: ha cantato all’Arena di Verona, al Teatro Comunale di Firenze, al Teatro San Carlo di Napoli e ancora, fuori dall’Italia, nei teatri più importanti del mondo. Il nome di Franco Vassallo, infatti, figura nei libretti dei teatri più prestigiosi: il Metropolitan Opera di New York, l’Opera di Amburgo, l’Opera de Paris, il Wiener Staatsoper. Insomma, il baritono italiano è riuscito a costruire una carriera di grande successo che lo ha portato a girare il mondo, esibendosi in diverse opere. Note le sue interpretazioni in Rigoletto, da Ginevra fino a Parigi. È stato inoltre protagonista del Macbeth, del Trovatore, de La Traviata e ancora dell’Otello.

Laura Pausini, chi è?/ 30 anni di carriera tra grandi successi e periodi bui: "Pensai anche di smettere..."

Nel 2024, al Teatro Massimo Bellini di Catania, Franco Vassallo si è esibito in un concerto per celebrare i suoi trent’anni di carriera. Trent’anni in cui il baritono è stato ospite dei teatri di Italia e di tutto il mondo, interpretando i grandi personaggi dell’opera. Proprio lui è stato uno degli ospiti di Andrea Bocelli, scelto e voluto nella notte in cui il tenore ha celebrato i suoi trent’anni di carriera. Traguardo che ha raggiunto proprio nello stesso anno di Vassallo.

Tiziano Ferro, chi è?/ Dai grandi successi allo scontro con Mara Maionchi: "Mi sentirò grasso per sempre"

Franco Vassallo, chi è: gli esordi nel mondo della musica

Franco Vassallo ha cominciato la sua carriera da giovanissimo, percorrendo il mondo della musica con il maestro Carlo Meliciani, con il quale ha cominciato ad esercitarsi quando era giovanissimo. Proprio in quegli anni ha cominciato con i primi concerti, studiando anche lettere moderne all’Università Statale di Milano, mentre si esibiva però su palchi e teatri di tutto il mondo. Nel 2000 sono arrivate per lui le prime esperienze estere, di enorme successo.