Franco Ziliani è morto/ Fondò la cantina Berlucchi e lo spumante Franciacorta

Franco Ziliani è morto. A pochi giorni da Capodanno, quando milioni di persone affideranno alle bollicine gli ultimi istanti del 2021 e daranno il benvenuto al 2022 proprio con i prodotti da lui creati nel corso di un’intera vita, si è spento il padre della cantina Berlucchi e ideatore del Franciacorta. Una grave perdita per l’Italia del vino: Ziliani fu un vero e proprio pioniere, in grado di innovare, cogliere le prospettive del mercato e regalare all’Italia dei prodotti che negli anni a venire sarebbero diventati iconici e popolari anche all’estero.

Supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2021/ Orari, negozi e info da tutta Italia

All’età di novant’anni, l’imprenditore si è spento improvvisamente. A darne la notizia è stata la famiglia attraverso una nota ufficiale pubblicata sui canali dell’azienda. “Si è oggi spento improvvisamente il novantenne imprenditore che ha rivoluzionato le sorti di un’intera regione vinicola, creando i moderni vini di Franciacorta e dando così un nuovo destino al territorio delle colline intorno al Lago d’Iseo” si legge nella nota dell’azienda, oggi guidata dai figli di Franco, Cristina, Paolo e Arturo Ziliani.

PRANZO DI NATALE 2021, MENÙ E RICETTE/ Cosa cucinare? Consigli: dai primi al dolce...

Franco Ziliani, chi è stato l’inventore del Franciacorta

Franco Ziliani è stato un enologo e imprenditore che nel corso della sua vita ha perseguito un unico grande obiettivo: regalare all’Italia vini e spumanti di qualità, al pari grande tradizione francese. Nel 1955, chiamato dal conte Guido Berlucchi a Palazzo Lana in Borgonato per risolvere problemi legati alla stabilità dei vini, ebbe l’idea di trasformare in bollicine quei vini che a suo dire non mostravano la sufficiente personalità. Dopo vari tentativi, nel 1961 nacquero le prime 3.300 bottiglie di “Pinot di Franciacorta”.

Menù di Natale 2021, ristoranti e ricette/ Cosa cucinare? Ragù di Cannavacciuolo...

La scomparsa di Ziliani arriva proprio nel 2021, a sessant’anni dalla fondazione del Franciacorta, avvenuta nel 1961. Nel 2021, inoltre, si è tenuto un tributo al fondatore con l’arrivo di un vino da collezionisti: l’edizione speciale Franco Ziliani, con “tiratura” limitata in Magnum, di un Franciacorta Nature a base Pinot Noir. Cristina, Arturo e Paolo Ziliani per l’occasione avevano dichiarato: “Dedichiamo questo importante traguardo a nostro padre Franco Ziliani che da tenace bresciano ci ha sempre insegnato a non mollare e a mantenere una visione ed un percorso ben chiari davanti agli occhi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA