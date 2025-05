Franco126 è un noto artista che prenderà parte al Concerto del 1 Maggio, evento che andrà in scena tra pochi giorni e che rappresenta ormai una consuetudine per chi fa parte della musica italiana. Franco126 è ancora giovanissimo ma è da diversi anni ormai protagonista con le sue canzoni e i suoi importanti duetti.

Il vero nome di Franco126 è Federico Bertolini ed è nato a Roma il 4 Luglio 1992. Il ragazzo è nato a Roma e ha vissuto a Trastevere vivendo al meglio la romanità e lui si è sempre detto molto legato alla sua città. Fonda il suo primo gruppo musicale a 14 anni, e inizia a intraprendere collaborazioni con alcuni artisti romani.

Giovanissimo si iscrive all’Università prima a Informatica e poi a Matematica ma non completa gli studi ed inizia a dedicarsi alla musica a tempo pieno. Franco126 attua diverse collaborazioni ma ottiene il suo exploit nel 2017 quando incontra Carl Brave ed i due iniziano una buona collaborazione. Da Pellaria a Polaroid Franco ha ottenuto sempre un discreto successo e ha attirato un pubblico giovanile.

Franco126, l’addio con Carl Brave e i dettagli sulla sua vita privata

Negli anni Franco126 ha attuato diverse collaborazioni e vanno segnalate quelle con Coez in Barceloneta e Stanza Singola insieme a Tommaso Paradiso. Passano gli anni e la sua crescita è nota ormai a tutti, un discreto successo e numeri piuttosto importanti. Nel 2022 ha tenuto due grandi concerti a Milano e Roma che evidenziano il suo rilancio sulla scena musicale.

Dopo uno stop Franco126 è tornato con l’album Futuri Possibili direttamente il 27 Marzo 2025 e c’è un grande pubblico pronto a rivederlo anche il 1 Maggio. Per quel che riguarda la vita privata sappiamo ben poco riguardo la vita di Franco126, nessuno sa se è fidanzato o è stato fidanzato anche se in passato ha rilasciato qualche dichiarazione criptica.

In un’intervista ai microfoni di Rolling Stone Franco126 ha parlato cosi riguardo il suo ultimo cd: “Ho fatto un disco senza pensarci molto, a questo giro. E’ tutto venuto da sè, prendendo il via da una storia di un amore finito” e in molti hanno dedotto che tutto sia legato direttamente alla sua vita privata.