Tra i pochi artisti sopravvissuti al tunnel della musica commerciale spunta Franco126, cantante romano capace di conquistare i fan vista la sua capacità di unire diversi generi musicali tra cui rap e pop per poi creare veri e propri capolavori. Se inizialmente era ascoltato solo da una piccola nicchia di pubblico, oggi il suo nome compare accanto a quello di famosissimi rapper, anche se lui non ha mai rinnegato sè stesso per conformarsi al mondo musicale. Molti si chiedono perchè Franco126 si chiama così e il motivo è molto semplice: il cantante trovava il suo vero nome Federico Bertollini troppo serio e principesco.

Tutto ciò non si adattava alla sua personalità, ma soprattutto, alla musica che ha sempre prodotto. Per quanto riguarda il numero 126, invece, si tratta di un aggiunta che deriva dalla sua crew “Lovegang 126“, dove 126 deriva dal numero dei gradini della famosa Scalea del Tamburino a Roma, nel quartiere di Trastevere. Per lui è un luogo speciale, dove è cresciuto e ha scoperto la sua musica grazie all’amicizia con gli altri artisti. Quella scala, così lunga, è per lui e i colleghi della crew musicale tra cui Drone126 e Ketamal126 una spinta e un simbolo a crescere.

Nato a Roma nel 1992, Franco126 ha sempre espresso il suo amore per la capitale, nella quale ha anche studiato presso il Liceo Virgilio. Un luogo a lui caro che senza dubbio influenza ancora oggi la sua musica. Prima di diventare a tutti gli effetti un rapper famosissimo con il recente successo di Futuri Possibili, Federico aveva frequentato Matematica e Informatica all’Università, ma dati i numerosi impegni con la musica aveva deciso di dedicarsi solo alla carriera. Così, dal 2016 diventa a tutti gli effetti un cantante collaborando con Il Tre.

Ben poco si sa invece sulla sua vita privata, dato che Franco126 non si è mai sbottonato sulla presenza di una fidanzata al suo fianco. Sotto l’aspetto sentimentale si è sempre tenuto ben lontano da rilasciare dichiarazioni. Tutt’altro che silenzioso è stato invece in un’intervista a Rolling Stones dove ha mosso qualche critica alla scena musicale contemporanea: di oggi non ama particolarmente che i cantanti si trasformino per compiacere il commercio: “Cosa non mi piace? Il fatto che gli artisti abbiano un feedback immediato di quello che sembra piacere all’ascoltatore e che questo tipo di feedback possa influenzarti, inevitabilmente, nello scrivere.“