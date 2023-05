Francobollo Gmg 2023 Papa Francesco ritirato dalla Chiesa/ Riferimento a colonialismo

La Chiesa ha deciso di fare un passo indietro ritirando il francobollo con Papa Francescoper la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona, che era stato emesso il 16 maggio scorso. Sullo stesso figurava un disegno ispirato al Monumento alle Scoperte (Padrão dos Descobrimentos) che si trova sul fiume Tago, a Lisbona, opera realizzata nel 1960 per celebrare le grandi scoperte portoghese realizzate da Enrico il Navigatore. Nel monumento il conquistatore guida l’equipaggio alla scoperta del nuovo mondo, e allo stesso modo, come aveva spiegato la Chiesa attraverso una nota, Papa Francesco sarebbe stato alla prua di una barca che guida i giovani e la Chiesa verso il futuro.

Peccato però che tale francobollo abbia suscitato un po’ di commenti negativi in quanto il monumento ricorda un passato colonialista che risulta essere in realtà molto distante dal messaggio di pace e fraternità del Santo Padre. Gli organizzatori della Giornata mondiale della gioventù, che si terrà a inizio agosto, avrebbero voluto solamente promuovere l’incontro di Papa Francesco con i giovani, senza tirare in ballo il passato, ma alla fine il Governatorato ha preferito ritirare il francobollo, spiegando altresì che è in lavorazione una nuova emissione filatelica in vista della Gmg portoghese. Il Sismografo, blog para-Vaticano, ha commentato: «Forse la cosa peggiore di questa gaffe filatelica è il fatto che un tale francobollo viene messo in circolazione 45 giorni dopo il documento vaticano sulla Dottrina della scoperta».

FRANCOBOLLO PAPA FRANCESCO RITIRATO: IL RECENTE DOCUMENTO SULLA DOTTRINA DELLA SCOPERTA

Nel documento viene spiegato che la dottrina della scoperta, l’insegnamento cristiano alla base di tante conquiste coloniali negli anni, non è mai stata cristiana, ripudiando quindi le bolle e gli atti papali risalenti al periodo coloniale, attraverso cui la Santa Sede espropriò le terre dei nativi americani, e nel contempo assoggettò la popolazione indigenza con un’evangelizzazione forzata da aprte dei Paesi europei.

«Non fa parte dell’insegnamento della Chiesa cattolica – si legge sul documento in questione – la ricerca storica dimostra chiaramente che i documenti papali in questione, scritti in un periodo storico specifico e legati a questioni politiche, non sono mai stati considerati espressioni della fede cattolica. Allo stesso tempo, la Chiesa riconosce che queste Bolle papali non riflettevano adeguatamente la pari dignità e i diritti dei popoli indigeni. La Chiesa è anche consapevole del fatto che il contenuto di questi documenti è stato manipolato a fini politici dalle potenze coloniali in competizione tra loro, per giustificare atti immorali contro le popolazioni indigene, compiuti talvolta senza l’opposizione delle autorità ecclesiastiche».

