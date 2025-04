Carmen Russo e Lorenza Mario si sfidano nel ballo, Frank Matano lancia la stoccata

A Carmen Russo e Lorenza Mario è toccata la sfida del ballo, tanto temuta da alcune delle concorrenti di Ne vedremo delle belle, programma di Carlo Conti che sta conquistando il pubblico di Rai 1. Gli autori hanno scelto una danza orientale per questa gara, la canzone Kiss Kiss di Holly Valance, un successone che prevede la mossa del ventre. Dopo la loro esibizione, nessuno ha avuto dubbi: la più brava è stata Lorenza Mario che si è mossa in maniera impeccabile anche questa volta.

Così, arriva il verdetto dei giudici. Christian De Sica tira in ballo il discorso delle “vecchie dive”, mentre Frank Matano fa una battuta a Carmen Russo: “Carmen mi è sembrata più una televenditrice di tappeti persiani“, le dice. A quel punto, lei si infuria giocosamente e lo raggiunge sul bancone dei giudici sedendosi di fronte a lui e invitandolo a fare la stessa cosa. Ma non finisce qui: “Se lo facessi, sai quanti tappeti venderei?“, gli dice rispondendogli per le rime e alzando in alto la gamba mezza sdraiata di fronte a lui. Lorenza Mario vince la sfida con ben 17 punti.