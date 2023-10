Frank Matano, dolce dedica per il compleanno della fidanzata Ylenia Azzurretti/ “I love you”

La dolce dedica di Frank Matano alla sua fidanzata per il compleanno: “Ti amo mia Ylenia”

Frank Matano, celebre attore comico, è da sempre piuttosto abbottonato sulla sua vita privata e sentimentale. In occasione del compleanno della sua fidanzata Ylenia Azzuretti, tuttavia, ha deciso di fare un’eccezione, condividendo sui social i sentimenti per la sua compagna. Dunque nel giorno in cui la dolce metà ha compiuto gli anni, Frank Matano ne ha approfittato per farle una bella dichiarazione d’amore, pubblicando su Instagram un dolcissimo carosello di foto, composto dai migliori momenti vissuti insieme, l’uno al fianco dell’altro.

“Tanti auguri Ylenia mia love u”, ha scritto Frank Matano su Instagram, riscuotendo cuoricini e like dai fan. Non sono mancati ovviamente gli auguri di altri vip, come Elettra Lamborghini e Lucia Ocone, che si sono unite ai tanti messaggi per Ylenia Azzurretti.

La storia d’amore tra Frank Matano e la fidanzata Ylenia: ecco come si sono conosciuti

Frank Matano e la fidanzata Ylenia hanno parecchie cose in comune: sono entrambi originari di Caserta, e hanno entrambi 34 anni. Forse non tutti sanno che si sono conosciuti grazie alla passione per il loro lavoro e soprattutto con la “complicità” dei The Jackal, con i quali la ragazza ha collaborato per il canale YouTube nel 2006.

All’inizio la loro conoscenza era limitata ad una semplice amicizia, ma con il passare degli anni l’intesa è cresciuta e il loro rapporto si è evoluto in una vera e propria relazione, che oggi è una splendida storia d’amore. Molti hanno apprezzati che, finalmente, anche sui social Frank Matano si sia sbottonato, postando appunto in occasione del compleanno della Azzurretti un carosello di foto con tanto di dedica d’amore nella didascalia: «Tanti auguri Ylenia mia love u».













