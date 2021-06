Frank Matano/ Dopo il successo di Lol torna in pista, nozze con Ylenia?

Frank Matano è un attore e comico ma anche giudice di Italia’s Got talent e non solo. Il suo essere pop gli ha permesso di farsi amare da un pubblico trasversale che ha avuto modo di apprezzarlo in Lol, la prima stagione dello show Amazon che ha fatto impazzire tutti. Reduce da questa esperienza divertente e di successo, l’attore è pronto a tornare in pista in Game of Games questa sera con tutto quello che questo significa visto che lo sentiremo di sicuro ridere ma lo vedremo anche pronto a superare le sue prove, ma quali saranno destinate a lui? I suoi fan sono già pronti a piazzarsi davanti allo schermo con la speranza di vederlo presto sul set visto che adesso con la fine delle restrizioni, i lavori hanno preso il via e anche le sale hanno aperto così come i teatri, quale sarà la prossima tappa della sua vita lavorativa?

FRANK MATANO/ "La mia prima volta sul palco è stata un incubo..."

Frank Matano, dopo il successo di Lol torna in pista, ma a quanto le nozze con Ylenia?

Se della sua carriera sappiamo vita, morte e miracoli, lo stesso non possiamo dire della sua vita privata. Frank Matano, all’anagrafe Francesco Matano, classe 1989 è uno youtuber, comico e attore italiano, ha studiato lingue negli Stati Uniti diplomandosi alla Cranston High School East, e in Italia la sua carriera è stata lanciata su YouTube da “lamentecontorta”, uno show di video di scherzi telefonici. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Frank è fidanzato con Ylenia Azzurretti ma non hanno figli e non sembrano pronti ad un sì vero e proprio all’altare, almeno per ora. Le cose combieranno?

