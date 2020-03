Frank Matano, il Rosario, le parole incrociate/ Video, la telefonata inaspettata…

Qualcuno ricorderà il programma televisivo “Sky scherzando”, un gioco di parole sul canale televisivo e la frase. Era una decina di anni fa, lo conduceva un giovane comico e youtuber italo americano Frank Matano, attualmente tra i giudici di Italia’s got talent. Nel tempo ha fatto carriera anche come attore e come Iena dell’omonimo programma televisivo e così in questi giorni di quarantena forzata a casa di tutti gli italiani dopo le ultime drammatiche disposizioni del governo per fermare il coronavirus, Matano ha deciso di tornare alla sua prima passione, il telefono. Questa volta però non per far scherzi, ma per parlare con la gente, chiusa e isolata in casa. Facendo sempre numeri a caso naturalmente. Così gli è capitato una cosa che non avrebbe mai pensato e che la dice lunga della bella gente che c’è ancora in Italia, nonostante i cattivi esempi purtroppo non manchino, specie in questi giorni di virus che hanno mostrato alcune delle facce peggiori, come le corse al supermercato o chi era in coda per andare a sciare infischiandosene di distanze di sicurezza e quant’altro. Matano ha telefonato e gli ha risposto una signora anziana che ha subito smorzato la sua nota positività, la risata pronta e facile: “Buonasera signora sono Frank Matano, sa chi sono?” “No, non so chi sia”, ha risposto la signora e già ce ne era abbastanza per riattaccare, da parte sua. Ha incassato il colpo e le ha spiegato il motivo della chiamata: “le ho telefonato perché visto che siamo tutti a casa da soli magari potevamo farci un po’ di compagnia”. La donna non è rimasta molto impressionata dalla richiesta. Così, con voce gentile e confortante gli ha spiegato cosa fanno lui e il marito in questi giorni di isolamento: “Guardi siamo in una botte di ferro, c’è Dio che ci guida, abbiamo appena detto due rosari per gli anziani come noi che sono i più colpiti dalla malattia, ci penserà Dio, noi stiamo tranquilli e obbediamo alle disposizioni”.

FRANK MATANO, IL ROSARIO E LE PAROLE INCROCIATE

Matano è rimasto un po’ interdetto, non si aspettava una tale lezione evidentemente, una tale serenità nella difficoltà. Nel video che lo riprende lo si vede incerto su cosa dire. Ma che bellezza le parole di quei signora anziana, che in un mondo dove tutti si rintanano nell’isolamento, guardando male il passante che tossisce, o gli stranieri specie i cinesi, è tranquilla perché si affida completamente a Dio. Poi la signora gli dice che lui e il marito stanno facendo un po’ di parole crociate per distrarsi e aiutati dall’attore risolvono la parola che non riuscivano a trovare. La telefonata si conclude con la rassicurazione di Matano che oggi è diventato quasi uno slogan: “Andrà tutto bene, la richiamerò e faremo altre parole incrociate”. Al che la signora si lascia prendere da un po’ di scoramento: “Mah non lo so siamo molto giù di morale, ma siamo fortunati a essere in casa e cerchiamo di obbedire agli ordini”. Una occasione capitata per caso, quella di conoscere una così bella coppia di persone. Chissà quante ce ne sono in giro, magari i nostri vicini di casa che abbiamo sempre guardato storto, di fretta e con fastidio. Davvero quello che sta succedendo in Italia, se preso nel modo giusto, può essere una opportunità per mille occasioni. Magari, anche senza fare telefonate a caso, pensando invece soprattutto a noi stessi. Fare silenzio intorno e dentro di noi e meditare, su come magari sprechiamo la vita in mille sciocchezze, di quante idee sbagliate ci facciamo, di quanta superficialità viviamo. Cambiare, iniziare un cambiamento. Alla fine quando finiranno questi giorni di paura magari potremo anche ringraziare per l’occasione avuta e continuare a vivere così, con meno stupidità e più attenzione a noi e agli altri. Meno istupidimento davanti alla televisione ad esempio, come cantavano già anni fa Jannacci e Gaber:

Vi presento la mia famiglia

non si trucca non s’imbroglia

è la più disgraziata d’Italia

ma anche se soffriamo molto

noi facciamo un buon ascolto

siamo quelli con l’audience più alto

i miei genitori due vecchi intronati

per mezz’ora si sono insultati

a “C’eravamo tanto amati”

dalla vergogna lo zio Evaristo

s’era nascosto, povero Cristo

l’han già segnalato a “Chi l’ha visto?”

[quelli lì non hanno mai trovato nessuno]

il Ginetto dell’Idroscalo

quando la moglie lo lascia solo

piange in diretta con Sandra Milo

[CIRO CIRO!!!]

Per non parlare di mio fratello

che gli han rotto l’osso del collo

ora fa il morto al Telefono Giallo





