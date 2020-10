Frank Sinastra moglie e figli/ Barbara Blakely, Nancy, Tina e Frank Jf: tra rapimenti e..

Barbara Blakely, Nancy, Tina e Frank Jf, moglie e figli Frank Sinastra

Barbara Blakely è l’ultima moglie di Frank Sinastra, colei che gli rimase accanto per vent’anni fino a quando la star non morì. Nel suo passato però ci sono stati tanti flirt (addirittura si parla di Raffaella Carrà e Patty Pravo) e altre tre mogli per un totale di tre figli, Nancy, Tina e Frank Sinatra Jr., avuti tutti dalla prima donna che portò all’altare, Nancy Barbato. Fu proprio al suo fianco che visse la paura per il rapimento di Frank Sinastra Jr nel 1963. A quando pare il sequestro lampo fu messo in atto da un ex compagno di scuola del figlio di Sinatra che potè tornare a casa dopo due giorni passati nel baule di un auto e dietro un riscatto (sembra) di 240mila dollari. Subito dopo arrivò quella che possiamo definire forse la donna della sua vita, la donna per la quale tentò addirittura il suicidio e con la quale passò alcuni anni tra liti e tradimenti che lo logorarono. Lei è l’attrice Ava Gardner con la quale fu sposato per quattro anni dal 1953 al 1957.

Le donne di Frank Sinastra da Mia Farrow a Barbara Blakely

Dal 1966 al 1968, Frank Sinastra è stato il marito di Mia Farrow (si vocifera che i due si videro anche anni dopo il loro divorzio tant’è che Ronan potrebbe non essere figlio di Woody Allen ma di Sinatra). Lei è l’attrice Ava Gardner con la quale fu sposato per quattro anni dal 1953 al 1957. Dal 1966 al 1968, La sua vita sentimentale di quello che poi fu etichettato come The Voice si è conclusa con Barbara Blakely che gli rimase accanto fino alla morte arrivata nel 1998 per un totale di oltre venti anni, il periodo più lungo passato con una donna.



