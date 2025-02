Tutto su Frank Sinatra

Frank Sinatra, pseudonimo di Francis Albert Sinatra, è uno dei più grandi artisti internazionali. Cantante e attore, è stato la prima, grande celebrità nella storia della musica popolare ed è considerato uno tra i più popolari artisti del Novecento. Conosciuto come The Voice, la sua voce ha scritto pagine importanti della musica internazionale facendo da colonna sonora a tantissime generazioni. Carismatico e affascinante, ha ottenuto un grandissimo successo non solo negli Stati Uniti e in Italia, ma in diverse zone del mondo dove è conosciuto anche con altri soprannomi come Ol’ Blue Eyes, Frankie, Swoonatra e molti altri.

Quante puntate ha Miss Fallaci, dov’è stata girata e anticipazioni terza e quarta puntata/ Con Alfredo...

Con circa 150 milioni di dischi venduti[, è uno degli artisti che ha venduto il maggior numero di copie nel mondo riuscendo ad imporsi nel mondo della musica internazionale in un periodo particolare come quello della grande depressione americana continuando ad avere successo fino ai giorni nostri. Dopo la sua morte, avvenuta nel 1998, Frank Sinastra è ancora uno degli artisti più ammirati e ascoltati nel mondo.

Oriana Fallaci: malattia e com'è morta/ Fatale un cancro ai polmoni dopo una lunga battaglia

Frank Sinatra e l’intervista con Oriana Fallaci

Oriana Fallaci, nella sua lunga carriera, ha incontrato, conosciuto e intervistato tantissimi personaggi tra cui anche Frank Sinatra che, in comune con la giornalista e scrittrice, aveva le origini italiane. Se la fallaci è nata e morta a Firenze, le origini italiane di Frank Sinatra erano di due zone diverse. La madre Dolly, di origini liguri (Tasso, nel comune di Lumarzo), faceva la levatrice mentre il padre Martin, un pugile dilettante di origini siciliane (Palermo) era un vigile del fuoco.

Frank Sinafra, invece, era nato a Hoboken, nello stato del New Jersey nel 1915. «Sinatra non è un uomo, ma cento uomini insieme con pregi e difetti, un po’ come Hollywood», così lo descrive Oriana Fallaci della cui intervista a Sinatra si parla anche nella fiction Miss Fallaci, in onda su Raiuno e interpretata da Miriam Leone.

Rkomi, chi è: l'amicizia con Tedua e l'inizio della carriera/ X Factor e le due volte a Sanremo