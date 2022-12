Frank Vallelonga è morto/ L’attore di Green Book ritrovato su un marciapiede…

Frank Vallelonga morto: l’attore ritrovato senza vita

Lutto nel mondo del cinema per la morte di Frank Vallelonga. Il corpo senza vita dell’attore di Green Book è stato ritrovato lunedì scorso su un marciapiede nel Bronx. Ad avvisare le forze dell’ordine è stata una telefonata anonima ricevuta dagli inquirenti lunedì mattina. La voce ha così riferito di aver visto un corpo senza vita vicino ad una fabbrica di lamiere. Dopo essere giunti sul posto, gli inquirenti hanno ritrovato il corpo di un uomo che è stato riconosciuto nelle scorse ore proprio come Frank Vallelonga.

Sul caso è stata aperta un’indagine e, per il momento, come riferisce il Corriere della Sera, non è stata esclusa alcuna ipotesi anche se quella più probabile sarebbe legata ad un’overdose. Secondo una prima ipotesi, l’uomo sarebbe stato scaricato da un0auto dopo un’overdose di eroina.

Chi è Frank Vallelonga

Frank Vallelonga, 60 anni, era il figlio dell’ex buttafuori di Copacabana Frank Vallelonga junior noto come Tony Lip. Ha recitato nel film “Green Book” che ha vinto tre premi Oscar 2019 ed è ispirato alla storia vera di Don Shirley e lo stesso Tony Lip. Sulla morte dell’attore, gli agenti, ai microfoni di Fox News Digital hanno dichiarato che “all’arrivo è stato identificato un maschio adulto non identificato, privo di sensi e non cosciente, a terra sul posto. L’uomo non aveva segni evidenti di traumi. L’inchiesta è in corso”.

A confermare la morte di Vallelonga è stato il manager che, come riferisce il Corriere, lo ha descritto come “un ragazzo incredibile e un grande attore. Sono molto triste nel confermare la morte di Frank. E’ una terribile tragedia”.

