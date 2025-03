Il nome di Frankie Dettori è divenuto virale in queste ore in quanto la leggenda dell’ippica ha dovuto dichiarare bancarotta. Come riferito dal Corriere della Sera ma anche da numerosi altri media, il fantino italiano fra i più vincenti della storia, si è trovato praticamente senza un euro dopo un caso di evasione fiscale.

Fa specie pensare che Frankie Dettori, che ha vinto tutte le principali gare ippiche d’Inghilterra, e che è stato persino invitato dalla compianta Regina Elisabetta a Buckingham Palace a cavalcare uno dei suoi preziosi destrieri, è stato costretto al fallimento nonostante nella sua carriera abbia guadagnato delle cifre pazzesche, superiori ai 20 milioni di euro. Frankie Dettori aveva deciso di dire addio alle corse britanniche un anno e mezzo fa, ad ottobre del 2023, proseguendo la sua attività sportiva oltre oceano, negli Stati Uniti, ma a dicembre dell’anno scorso aveva raccontato come la sua situazione finanziaria fosse disastrosa.

FRANKIE DETTORI DICHIARA BANCAROTTA, COSA E’ SUCCESSO

Aveva fatto richiesta di anonimato, ma era stata respinta dall’Alta Corte, di conseguenza è stato “obbligato” ad uscire allo scoperto. Non è ben chiaro cosa sia accaduto alle finanze di Frankie Dettori e come abbia fatto a dilapidare il suo prezioso patrimonio, ma è probabile che lo stesso abbia investito male o si sia ritrovato in qualcosa che alla fine si è rivelato fallimentare.

Al Mail Sport il fantino ha quindi raccontato che negli ultimi mesi i suoi consulenti finanziari hanno provato a trovare una soluzione, ma non essendo andata bene è stato costretto a presentare una istanza di fallimento. Frankie Dettori continuerà a restare negli Stati Uniti e si è detto “rattristato quanto imbarazzato” per via di questo problema economico, invitando gli altri a non commettere i suoi stessi errori in campo finanziario, consigliando quindi di prenderle “più sul serio”.

FRANKIE DETTORI: “ORA SI RIPARTE DALLE GARE”

Il fantino italiano ha anche spiegato che la bancarotta è una “decisione importante” e avrà delle “conseguenze per molti anni nella sua vita”, ma in ogni caso mette la parola fine alla vicenda, e per questo si è detto sollevato, visto che in questo modo può ripartire e concentrarsi sulla sua carriera a livello internazionale. Fanpage fa notare che la situazione finanziaria disastrosa di Frankie Dettori ha origini piuttosto datate visto che già più di un anno e mezzo fa, quindi più o meno nel periodo del suo abbandono alle corse della Gran Bretagna, aveva venduto alcuni dei suoi preziosissimi trofei, probabilmente un modo per racimolare liquidità, già trovandosi in difficoltà.

Nel corso degli scorsi mesi evidentemente la situazione non è migliorata e alla fine il suo problema economico è esploso divenendo pubblico. La speranza è che Frankie Dettori possa ripartire proprio dalle corse, lui che è un figlio d’arte, essendo infatti figlio di Gianfranco, nonché una vera e propria star oltre Manica, membro dell’Impero britannico e vincitore di più di 300 gare.