Frankie hi-nrg e i “cessi” di Trenitalia/ “Ne fotografo uno ogni anno e…”

Francesco Di Gesù, in arte Frankie hi-nrg, si scaglia contro Trenitalia. Il rapper torinese in un post su Instagram parla dei disagi che i viaggiatori devono affrontare quando prendono i loro treni. «Il termometro del cambiamento è rappresentato bene dai cessi di Trenitalia. Ne fotografo uno ogni anno ed è impossibile capire quale sia scattata prima e quale dopo», ha scritto sui social. Lo sfogo di Frankie hi-nrg è avvenuto in diretta dall’Intercity su cui si trovava. Il rapper ha quindi testimoniato le condizioni dei bagni del treno su cui stava viaggiando. «Sull’Intercity su cui mi trovo c’è un responsabile della pulizia, che non ha con sé spugne o detersivi, ma un mazzo di chiavi, con cui chiude i bagni impraticabili». Per Francesco Di Gesù, e così per i pendolari, è inconcepibile il fatto che si preferisca procedere con la chiusura dei bagni inagibili anziché fare manutenzione e offrire questo servizio tutt’altro che irrilevante.

FRANKIE HI-NRG E I “CESSI” DI TRENITALIA: LE REAZIONI ALLO SFOGO

Il post-sfogo di Frankie hi-nrg, al secolo Francesco Di Gesù, non poteva che trovare consenso tra follower e fan. C’è chi commenta con ironia: «#cessichiusi in linea con la situazione politica» e «addirittura sono più puliti a livello batterico dei sedili». C’è chi nota un particolare e lo mette in evidenza: «È già tanto che c’è la carta igienica». Alcuni utenti mettono poi in evidenza il fatto che anche la gente può dare il contributo con comportamenti civili. «Purtroppo quello schifo in terra è anche colpa nostra», scrive un utente. Tra i commenti non manca uno di un utente che afferma di dare il suo contributo, evidentemente in qualità di dipendente. «Io li pulisco… almeno cerco». Tra i commenti, dunque, tante testimonianze di chi quotidianamente viaggia con Trenitalia, e da un lato chiede civiltà ai cittadini, dall’altra più attenzione da parte dell’azienda. Di seguito il post Instagram di Frankie hi-nrg.





