Frankie hi-nrg mc, cosa sappiamo della vita privata dell'artista? Sposato con Carolina, i due tengono molto alla loro riservatezza

Frankie hi-nrg mc, nome d’arte di Francesco Di Gesù, è un rapper e produttore discografico, legato da sempre non solamente alla musica, ma anche ad una donna, al suo fianco davvero da tantissimi anni: si tratta di Carolina Galbignani, sua moglie. Una donna che, come si evince dai social, è appassionata di ogni forma di arte.

Chi è Frankie Hi-nrg mc a Splendida Cornice/ L'amore per la moglie Carolina Galbignani

Tra queste senza dubbio anche la musica, da sempre ambito nel quale lavora suo marito. I due sono molto riservati per quanto riguarda la loro vita privata: per questo sono scarse le informazioni sulla loro vita. Non è chiaro neppure se Frankie hi-nrg mc abbia figli o meno. Di recente, però, il rapper ha reso nota una situazione spiacevole che ha riguardato la sua famiglia, colpita da un lutto.

Carolina Galbignani, moglie Frankie Hi-Nrg Mc/ Tutto tace sulla loro vita privata, ma sui social...

Nel 2020 è morta infatti la suocera di Frankie hi-nrg mc, la mamma di sua moglie Carolina. Proprio durante il periodo del Covid il rapper aveva lanciato un appello, chiedendo di poter vedere insieme alla moglie la suocera, ricoverata in una Rsa in Lombardia.

“I nostri cari moriranno di depressione, così li ucciderete” aveva scritto Frankie sui social, chiedendo dunque che si potesse far visita ai propri anziani nelle case di riposo o Rsa. Anna, la mamma della moglie, è morta poi a novembre del 2020.

Frankie hi-nrg mc, il nuovo progetto musicale

Come dicevamo, scarse sono le informazioni che riguardano Frankie hi-nrg mc dal punto di vista della vita privata, che protegge con attenzione. Di recente, Frankie ha presentato un nuovo progetto musicale pensato insieme al batterista torinese Donato Stolfi. “Si chiama Voce e batteria e il titolo dice tutto: il mio repertorio è declinato in quella formula, senza basi, sequenze, click o altro” ha spiegato al Corriere di Torino il musicista, che ha fatto della semplicità la sua arma vincente.