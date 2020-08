Frantic/ Video, su Rete 4 il film di Roman Polanski con Harrison Ford (13 agosto)

Frantic andrà in onda nella prima serata di Rete 4 oggi, giovedì 13 agosto alle ore 21.25. Si tratta di una pellicola di genere drammatico/thriller/spionaggio del grande regista Roman Polański, girata nel 1988. I principali protagonisti sono: un giovane Harrison Ford nei panni del dottor Richard Walker, Emmanuelle Seigner che interpreta Michelle, Betty Buckley nei panni di Sondra Walker e John Mahoney che interpreta Williams. Le musiche sono state realizzate dal grande artista italiano Ennio Morricone e hanno fatto parte del grande successo ottenuto dal film.

Frantic, la trama del film

Leggiamo la trama di Frantic. Il giovane dottor Walker, insieme alla moglie, la giovane Sondra, partecipano ad un simposio medico che si terrà a Parigi e decidono di fermarsi qualche giorno in più per vivere una romantica luna di miele in occasione del loro anniversario di matrimonio avvenuto circa vent’anni prima. Non appena arrivano in hotel decidono di riposare e poi concedersi una romantica cena all’interno del loro albergo, la valigia di Sondra però non si riesce ad aprire. Si rendono conto quindi che in realtà deve esserci stato uno scambio di valigie e così chiamano l’aeroporto. Il dottore si informa così sulle procedure per ottenere il risarcimento per la propria valigia e la restituzione di quella errata consegnata alla coppia. Finita la chiamata si dirige dentro la doccia e avverte lo squillo del telefono al quale risponde la moglie che gli dice qualcosa che però non riesce a capire.

Non appena esce dalla doccia si accorge immediatamente che la moglie è scomparsa. Si informa alla reception che non riesce a dare alcuna informazione sulla moglie, al piano nessuno l’ha vista, solo un clochard riferisce di aver visto una donna spinta a forza all’interno di un’auto a due loschi soggetti. Riprova alla reception cercando di informarsi ma la moglie del portiere riferisce che l’uomo è in palestra.

Intanto, recandosi nel luogo indicato dal clochard ritrova il braccialetto della moglie che lui stesso le aveva regalato anni prima. Il portiere infine conferma la versione dell’uomo, riferendo di aver visto la moglie uscire con due uomini in modo disinvolto. Il dottor Walker cerca di andare alla polizia e all’ambasciata ma la burocrazia si dimostra fin da subito incapace di svolgere il suo compito e così decide di ricercare in maniera autonoma la moglie. L’uomo ricordando il nominativo presente in valigia, rintraccia una donna di nome Michelle che arrotonda il suo stipendio con il traffico di droga.

I due seppur con interessi diversi decidono di collaborare e in realtà si scopre che sono coinvolta anche i servizi segreti arabi, all’interno della valigia non c’era droga bensì delle armi nucleari che gli alcuni Stati si contendono per avere il primato. Il dottor Walker e Michelle dopo lunghe perizie e problemi che mineranno alla loro vita riescono a raggiungere il luogo dello scambio della valigia e rintracciano così Sondra. Michelle però verrà colpita da un proiettile che metterà fine alla sua vita e Walker deciderà di gettare lungo la Senna l’ordigno nucleare. Finalmente, lui e Sondra, potranno godersi la vacanza.

