Franz Beckenbauer, come sta dopo l’infarto oculare del 2019?/ La rivelazione di Lothar Matthaus

Franz Beckenbauer, Germania in apprensione per le sue condizioni: “Non sta molto bene…”

Non tutti hanno avuto l’onore – per evidenze generazionali – di osservare da vicino le straordinarie imprese di alcuni talenti del calcio di un tempo. Una vecchia conoscenza italiana, ma che ha fatto la storia della nazionale tedesca, è senza dubbio Franz Beckenbauer. L’ex calciatore è però balzato nelle ultime ore al novero della cronaca per alcune indiscrezioni piuttosto delicate che riguarderebbero le sue attuali condizioni di salute.

Stando a quanto riporta Sportmediaset, la Germania è in forte apprensione per lo stato di salute di uno dei suoi storici beniamini calcistici, Franz Beckenbauer. L’ex capitano della nazionale tedesca è alle prese con problemi di salute da diversi anni, ma – stando a quanto avrebbe rivelato Lothar Matthaus – le sue condizione sarebbero ulteriormente peggiorate. “Gli auguriamo di tornare ad essere il vecchio Beckenbauer, pieno di energia; gli auguriamo la massima salute possibile…“.

Le condizioni di Franz Beckenbauer: dalla rivelazione di Matthaus alle parole della moglie

Le parole di Lothar Matthaus sulle condizioni di salute del connazionale Franz Beckenbauer – rilasciate in un’intervista per Rtl, emittente tedesca – non si sono soffermate solo su l’auspicio di una tempestiva guarigione per l’ex compagno di nazionale. Nel prosieguo del suo discorso, l’ex calciatore pare fare riferimento ad un peggioramento delle condizioni di salute dell’ex ct della Germania. “Speriamo possa stare meglio, lui stesso ha sempre detto che la salute è la cosa più importante al mondo; al momento lui non ce l’ha, non sta molto bene. Speriamo che il percorso possa andare nel verso opposto”.

Tutta la Germania e gli appassionati di calcio in generale si stringono dunque intorno a Franz Beckenbauer che – stando a quanto riportato da Sportmediaset – starebbe vivendo una fase delicata relativa al suo stato di salute. Il 77enne ha iniziato ad avere seri problemi dal 2016 con ben due operazioni al cuore effettuate l’anno successivo. Nel 2019 l’ex capitano della nazionale tedesca aveva invece dovuto fare i conti con un infarto oculare. Inoltre, già qualche settimana fa era emerso il sentore che le sue condizioni fossero ulteriormente peggiorate. Franz Beckenbauer non riuscì infatti a prendere parte ad un incontro dedicato allo storico trionfo in Italia nel 1990. La moglie si giustificò spiegando come l’impegno fosse particolarmente faticoso per le sue condizioni; le rivelazioni di Lothar Matthaus alimentano dunque ulteriormente la preoccupazione.











