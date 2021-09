Franz Burda, marito Aenne Burda/ Dal matrimonio al tradimento: perchè non ha divorziato dal marito?

Franz Burda è stato il marito di Aenne Burda, la fondatrice della prima rivista femminile in Germania dopo la seconda guerra mondiale. Un grande amore quello nato tra Aenne e lo stampatore ed editore, figlio dell’omonimo fondatore della società di stampa. Sin dal primo incontro nasce qualcosa di inaspettato tra i due: una folle passione che li spinge a sposarsi qualche anno dopo. Dal loro matrimonio sono nati tre Franz, Frieder e Hubert. La storia d’amore tra Aenne Burda e il marito Franz all’inizio è stata davvero una favola. I due oltre a condividere la vita privata si ritrovano a collaborare fianco a fianco nella casa editrice Burda Company.

Il genio di Aenne non passa affatto inosservato, anzi Franz le lascia campo libero. Nasce così la rivista “Favorit” che poco dopo diventa “Burda Moden” cambiando il mondo delle riviste. “Burda Moden”, infatti, è la prima rivista tutta al femminile in una Germania che comincia a ripartire dopo la seconda guerra mondiale.

Aenne Burda perchè non ha divorziato dal marito Franz Burda?

La rivista di Aenne Burda diventa un successo non solo in Germania, ma anche nel resto del mondo. La vita privata dell’editrice però subisce una frenata d’arresto quando scopre che il marito Franz l’ha tradita con un’altra donna. In realtà poco dopo Aenne scopre che non solo è stata tradita, ma che il marito ha iniziato una relazione extraconiugale con una donna da cui ha avuto anche una figlia.

La notizia è devastante per Aenne che è pronta a raccontare tutto alla stampa, ma decide di non farlo in quanto uno scandalo di questo tipo avrebbe avuto ripercussioni anche sulla sua vita lavorativa. Continua così ad essere la moglie di Franz pur legandosi ad un altro uomo. Franz è morto nel 1981, mentre Aenne si è spenta il 3 novembre del 2005 all’età di 96 anni.

