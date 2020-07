Franz, Frieder e Hubert, figli Aenne Burda/ Ecco cosa hanno fatto nella vita

Franz, Frieder e Hubert Burda sono i tre figli nati dall’unione fra Aenne Burda e il marito Franz Burda, ricco editore tedesco. Tutti e tre seguiranno le orme dei genitori, riuscendo a portare avanti l’impero fondato da entrambi e in più direzioni. Hubert, editore miliardario, è socio e proprietario della Hubert Burda Media, che vanta più di 600 prodotti multimediali fra online e stampa. Lo scorso febbraio, l’imprenditore ha festeggiato il suo 80esimo compleanno e ha deciso di fare il punto della situazione: “Il mio messaggio per le giovani generazioni è ‘Mi sono stancato così tanto della bocca, continua pure'”, riferisce il sito tedesco Handelsblatt. Un modo per sottolineare come ai suoi occhi, ogni editore debba padroneggiare e comprendere al meglio la tecnologia, soprattutto alla luce dell’evoluzione dell’industria dei media, in gran parte determinata dai software. “Gli errori più grandi si verificano quando gli editori non hanno alcuna idea della tecnologia”, ha aggiunto, “e quando i giornalisti non hanno alcuna idea di chi sia l’editore”.

I figli di Aenne Burda, i tre eredi

Frieder Burda è morto appena due anni dopo la scomparsa del fratello maggiore Franz Burda Jr, lasciando così da solo Hubert Burda. I tre eredi di Aenne Burda e Franz Burda, hanno portato avanti le attività di famiglia fino all’ultimo istante. Frieder tuttavia ha deciso di non occuparsi solo dell’editoria e delle pubblicazioni, dopo essere stato introdotto nell’azienda di famiglia dal padre. Al tempo stesso ha coltivato un forte amore per le collezioni e per l’arte, tanto da iniziare a progettare persino di realizzare un museo vicino alla sua casa di Mougins, in Francia. La struttura però è stata aperta solo nel 2004, quando Frieder ha affidato un progetto da 20 milioni di euro all’architetto Richard Meier: il Museo Frieder Burda è sorto così a Baden-Baden, con all’interno oltre 700 opere, fra lavori di Picasso e quelli di Max Beckmann o Corinne Wasmuth e altri ancora. Oggi, mercoledì 1 luglio 2020, Canale 5 trasmetterà la miniserie Aenne Burda – La donna del Miracolo Economico e approfondiremo anche una parte della storia dei tre figli. Il maggiore, Franz Jr, ha studiato per esempio come tipografo in Svizzera e poi come incisore di rotocalchi, per poi diventare capogruppo del Burda Media a metà degli anni Ottanta, un anno dopo la decisione del padre di lasciare la compagnia.



