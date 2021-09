Franz, Frieder e Hubert, figli Aenne Burda/ Eredi della Hubert Burda Media

Franz, Frieder e Hubert sono i figli di Aenne Burda nati dal matrimonio con Franz Burda. Un matrimonio felice quello tra Aenne e Franz che hanno avuto anche tre figli. Il primogenito Franz è nato nel 1932 ed è morto nel 2017 e ha cercato sempre di portare avanti la tradizione di famiglia occupandosi dell’azienda di famiglia. Poi nel 1936 è nato Frieder, il secondo figlio che è venuto a mancare nel 2019 e poi nel 1940 è nato Hubert, il piccolo di casa che è ancora in vita e ha circa 80 anni. Proprio Hubert, più dei fratelli, ha seguito le orme della mamma e del padre, lavorando in ambito editoriale e diventando uno degli editori tedeschi più noti e ricchi del paese.

Lucrezia Lante della Rovere/ "Non parlai per 1 anno a mia madre Marina Ripa di Meana"

Hubert, infatti, è proprietario, ma anche editore e socio accomandatario della Hubert Burda Media, una società di media globale che gestisce più di 600 prodotti multimediali, tra cui figurano siti Web, riviste di stampa e altri marchi.

Aenne Burda e i figli Franz, Frieder e Hubert

Franz, Frieder e Hubert sono i figli di Aenne e Franz Burda. Nonostante il tradimento del padre alla madre, tutti e tre hanno seguito le orme di famiglia occupandosi della casa editrice e delle varie riviste. Tra tutti però è stato il terzo ed ultimo figlio Hubert a superare anche il lavoro dei genitori diventando uno degli editori tedeschi più noti e ricchi di tutta la Germania.

Lucrezia Lante Della Rovera "Maria Ripa di Meana? Non parlammo per un anno"/ "Oggi.."

La passione per la stampa e l’editoria è stato un affare di famiglia che tutti e tre hanno portato avanti occupandosi della Hubert Burda Media, la casa editrice del nonno. L’unico rimasto in vista è Hubert che nel giorno del suo 80esimo compleanno ha dichiarato: “il mio messaggio per le giovani generazioni è ‘Mi sono stancato così tanto della bocca, continua pure'” stando a quanto riportato dal sito tedesco Handelsblatt. Infine l’editore parlando di come è cambiata la comunicazione nel corso degli anni ha aggiunto: “gli errori più grandi si verificano quando gli editori non hanno alcuna idea della tecnologia”, ha aggiunto, “e quando i giornalisti non hanno alcuna idea di chi sia l’editore”.

Hogwarts Legacy, videogioco Harry Potter torna a mostrarsi/ Video teaser a sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA