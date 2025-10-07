Amici 25, Frasa rischia l'eliminazione con la sfida: "Mi fa paura, mi sento perso...". Lo sfogo, le lacrime e il confronto con Anna Pettinelli

Amici 25, Frasa a rischio nella scuola

Le critiche ricevute nell’ultima puntata del pomeridiano di Amici 25 hanno segnato Frasa, al punto tale da finire in lacrime. L’allievo Francesco Saias è stato criticato in particolare da Rudy Zerbi e si è ritrovato a rischio eliminazione, finendo in sfida con altri quattro concorrenti.

Amici 25, il toccante significato dietro i tatuaggi di Opi/ "Ogni disegno rappresenta un momento difficile"

Tanto è bastato per provarlo, infatti si è lasciato andare alle lacrime e a uno sfogo nel quale ha raccontato di sentirsi insicuro e spaventato, ribadendo la sua grande passione per la musica e il desiderio di restare nella scuola di Maria De Filippi e proseguire la sua avventura artistica.

Frasa ha poi cercato conforto nei compagni e nella sua coach, Anna Pettinelli, che però lo ha spronato a reagire, anche perché ad Amici 25 serve un altro piglio per andare avanti, non di certo un atteggiamento troppo abbattuto.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 5 ottobre 2025: De Filippi spiega le nomination segrete

Per la coach, Frasa deve mostrare più convinzione nell’affrontare la sfida, perché è in grado di vincerla, anziché farsi sopraffare dalla paura di perdere. Ora resta da capire se il giovane allievo riuscirà a superare la sfida e a mantenere il posto nella scuola. Ma bisognerà aspettare la prossima puntata per scoprirlo…

Il crollo di Frasa ad Amici 25 e la paura della sfida

Il primo scoglio per Frasa sembra essere psicologico, visto che ha confessato di essere terrorizzato dalla sfida per restare nella scuola. L’allievo non si è piaciuto e ha ammesso di sentirsi un po’ perso, di essere insicuro, ma anche consapevole di poter dare tanto e raccontarsi molto. Sulle critiche ricevute da Zerbi, ha avuto modo di confrontarsi con Michele Cavallaro, spiegando di non voler ricevere l’etichetta di quello simpatico, perché è molto più di questo.

Amici 25, Ilary Blasi sotto attacco: "Ma che ci fa tra i giudici?"/ "Come se ci capisse qualcosa..."

Ad esempio, vorrebbe mostrare tutto il suo amore per la musica e l’arte, ed è questo il suo obiettivo, avendo tutto ciò un grande valore per lei. Dopo questo sfogo iniziale, ha avuto un confronto con la sua coach in sala prove, ricevendo una sferzata.

Pettinelli gli ha spiegato di non volerlo vedere abbattuto, ma anzi pronto a prepararsi per la sfida e a sfruttare le risorse che il programma mette a disposizione degli allievi. La maglia rossa della sfida deve essere una motivazione. Parole che hanno fatto breccia nell’animo di Frasa, che infatti ha poi cambiato atteggiamento, parlando della sua fame e dei sacrifici che ha fatto per arrivare ad Amici 25. “Voglio restare qui con tutto me stesso“, pur dicendolo con la voce emozionata…