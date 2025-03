Quella scorsa è stata una nottata piuttosto movimentata per il centro della movida di Frascati – comune alle porte di Roma che fa parte della città metropolitana – sconvolto dalla notizia di un 15enne accoltellato da un coetaneo e che attualmente verserebbe in condizioni gravissime; il tutto scaturito – peraltro – da ragioni futili che gli inquirenti sono riusciti a ricostruire nell’arco di una manciata scarsa di ore grazie alla testimonianza dei tanti ragazzi di Frascati che hanno assistito attoniti alla scena, ma anche grazie alla piena confessione da parte del 16enne autore dell’accoltellamento che ora si trova sotto arresto ed attende una sentenza da parte del Tribunale dei minori.

Andrea Sempio chi è: indagato di nuovo per delitto di Garlasco/ "Non c'entro, famiglia Poggi dalla mia parte"

Partendo dal principio, l’aggressione a Frascati risale – all’incirca – alle ore 21 di ieri quando gli inquirenti hanno ricevuto l’allarme da parte dei presenti: stando alle prima ricostruzioni, il 16enne arrestato avrebbe raggiunto il ferito 15enne dando il via ad una violenta lite al culmine della quale ha estratto un coltello dai vestiti per piantarlo una singola volta al petto della vittima, sfiorandogli il cuore e lasciandolo esanime a terra.

Como: morta la 20enne investita dopo aver soccorso un animale/ L'autore era ubriaco e con un piede ingessato

15enne accoltellato a Frascati, cos’è successo: l’alterco nato da un debito non pagato per l’acquisto di vestiti

La giovane vittima di Frascati è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Tor Vergata nel quale si trova ancora adesso in condizioni che appaiono critiche, con una prognosi riservata e i uno stato comatoso probabilmente indotto dai medici per evitare che il quadro clinico si aggravi e grazie alle testimonianze dei presenti gli inquirenti sono presto risaliti all’identità dell’aggressore; mentre dopo essere stato raggiunto nel corso della notte nel suo nascondiglio a casa della fidanzatina ha ammesso le sue colpe, consegnato l’arma del delitto e spiegato nei dettagli l’accaduto.

Chiara Poggi, chi era?/ Una ragazza seria e discreta: “Il 31 marzo avrebbe compiuto 44 anni”

Secondo quanto si apprende, la lite nel cuore di Frascati sarebbe scattata per via di un debito legato alla compravendita di alcuni capi di vestiario: il 16enne avrebbe concesso gli indumenti dalla vittima, la quale – però – avrebbe tardato a pagare la somma economica dovuta e che l’autore dell’accoltellamento avrebbe ancora dovuto dividere con altri soggetti; mentre dal conto suo la sindaca Francesca Sbardella si è limitata a suggerire di non interpretare l’alterco come una lotta tra “bande criminali”, sottolineando che il presidio delle Forze dell’ordine è “piuttosto nutrito” e che sta attualmente valutando l’avvio di una “campagna di interventi nelle scuole” sul tema della sicurezza.