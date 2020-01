FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020/ Tra ironia, poesia e religione…

Ultime ore prima dell’Epifania 2020. E se avete la fortuna di avere una mamma, una sorella o una zia non potete perdere l’occasione di farle dei simpatici auguri di buona Befana. Noi siamo qui per farvi beccare qualche improperio – bonario, s’intende – dalle vostre care. Provate per esempio a inviare un messaggio: “A. B. I. Associazione Befane Italiane. Gentile socia, la preghiamo gentilmente di rinnovare entro il sei gennaio la sua tessera annuale. Avrà diritto gratuitamente a 2 buoni per barba e baffi presso la sua estetista, al bollino blu per la sua scopa e a 1 vero macho per 30 minuti…“. Molto simpatica anche questa frase d’auguri: “Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente Nuova Miss Befana dell’Anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa turbo all’ultimo grido!“.

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: LE FILASTROCCHE DI RODARI

Se proprio volete essere poetici anche in questa occasione allora non potete prescindere da un classico del genere: la filastrocca di Gianni Rodari. In questo caso ve ne proponiamo due. Ecco la prima: “La Befana, cara vecchietta, va all’antica, senza fretta. Non prende mica l’aeroplano per volare dal monte al piano, si fida soltanto, la cara vecchina della sua scopa di saggina; befè così che poi succede che la Befana… non si vede! Ha fatto tardi fra i nuvoloni, e molti restano senza doni! Io quasi, nel mio buon cuore, vorrei regalarle un micromotore, perché arrivi dappertutto col tempo bello o col tempo brutto…Un po’ di progresso e di velocità per dare a tutti la felicità!“. Ed ecco l’altra: “Viene viene la Befana da una terra assai lontana, così lontana che non c’è…la Befana, sai chi è? La Befana viene viene, se stai zitto la senti bene: se stai zitto ti addormenti, la Befana più non senti. La Befana, poveretta, si confonde per la fretta: invece del treno che avevo ordinato un po’ di carbone mi ha lasciato“.

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2020: I MESSAGGI RELIGIOSI

Tra uno scherzo e una poesia, guai però a perdere di vista l’essenza dell’Epifania (la rima è stata un caso). C’è da preservare il lato di questa festa cristiana. E chi può farlo meglio di un Papa? Noi in questo caso andiamo al raddoppio. Prima la frase di Papa Francesco, poi del Santo Padre emerito Ratzinger. Leggete con attenzione le parole di Bergoglio: “I Magi ci indicano la strada sulla quale camminare nella nostra vita. Essi cercavano la vera Luce: «Lumen requirunt lumine», dice un inno liturgico dell’Epifania, riferendosi proprio all’esperienza dei Magi; «Lumen requirunt lumine». Seguendo una luce essi ricercano la luce. Andavano alla ricerca di Dio. Visto il segno della stella, lo hanno interpretato e si sono messi in cammino“. Molto significativo, e utilizzabile come messaggio d’auguri, il pensiero di Benedetto XVI: “Il cammino dei Magi d’Oriente è per la liturgia soltanto l’inizio di una grande processione che continua lungo tutta la storia. Con questi uomini comincia il pellegrinaggio dell’umanità verso Gesù Cristo – verso quel Dio che è nato in una stalla; che è morto sulla croce e che, da Risorto, rimane con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo“.



