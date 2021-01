Frasi Auguri Befana, Buona Epifania 2021/ Ironiche, romantiche e in rima via WhatsApp

Con l’Epifania 2021 si chiudono queste festività in tono minore. Ma bisogna farsi trovare pronti per l’ultima scorpacciata di frasi di auguri per la Festa della Befana. In questi giorni che ci avvicinano all’evento vi stiamo supportando con suggerimenti e proposte perché la tradizione vuole che il 6 gennaio ci si scambi messaggi di auguri, ironici e divertenti per le amiche, magari con qualche paragone scherzoso con la Befana, ma anche più profondi e religiosi per chi è legato più alla tradizione dell’Epifania, che è una ricorrenza cristiana. Trovare le parole giuste non è semplice, soprattutto quando bisogna scegliere un tono diverso a seconda del destinatario degli auguri.

Per questo abbiamo pensato ad una raccolta a cui potete attingere per non sfigurare. Partiamo da frasi più “profane”: «Auguri Befana! Ops! Volevo dire: auguri per la festa dell’Epifania!», «Non ti preoccupare se la Befana, vedendoti, ti abbraccia e si commuove: non capita tutti i giorni di ritrovare una sorella gemella!», «Se per caso oggi una vecchina con le scarpe rotte ti infila in un sacco e ti porta via, non preoccuparti, qualcuno ha chiesto un tesoro per l’Epifania! Auguri!».

FRASI AUGURI BEFANA, BUONA EPIFANIA 2021: ANCHE IN RIMA

Abbiamo anche dei suggerimenti per gli affetti più cari, quindi per destinatari con cui si ha una confidenza maggiore, come una fidanzata, un’amica o una sorella. «Amore mio, per il 6 gennaio non serve che ti travesti, sei perfetta così!», «Stanotte tieni la finestra aperta perché volerò da te con la mia scopa. Auguri dalla tua Befana!» e «Stasera perché non prendi la tua scopa e voli da me? Tanti auguri alla più bella Befana del mondo! Ti aspetto!». Ma tra le frasi di auguri Befana e Buona Epifania 2021 non può certo mancare Papa Francesco, che sa sempre offrirci importanti spunti di riflessione. «Vedere la stella. È il punto di partenza. Ma perché, potremmo chiederci, solo i Magi hanno visto la stella? Forse perché in pochi avevano alzato lo sguardo al cielo». Ci si può dare un tono anche senza ricorrere al Santo Padre: «L’Epifania per me è già arrivata, ha donato tanta gioia e dolcezza, e il cuore ha saputo portarmi via: io sarò sempre legato a te e ti donerò sempre il mio amore». E si può puntare anche sulle rime: «Incenso mirra e una coppa d’oro/ per un minuscolo, grande tesoro./ Anche se lunga, dolce è la via/ ai tre cammelli dell’Epifania».



