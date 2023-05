Frasi auguri Buon 1 maggio 2023/ Citazioni e aforismi Festa Lavoratori: da Tolstòj a…

FRASI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2023: PARTIAMO DALLA COSTITUZIONE

La Festa dei Lavoratori è arrivata, quindi è il momento degli auguri di Buon 1 maggio 2023. Questo vuol dire che la caccia alle frasi da inviare ad amici e parenti, oltre che colleghi, è appena cominciata. Se non vi sentite ancora ispirati, non avete nulla da temere, perché abbiamo raccolto per l’occasione una serie di riflessioni, pensieri, citazioni e aforismi da inviare via WhatsApp e/o da condividere sui social. C’è solo da scegliere, in base al destinatario e anche alla piattaforma prescelta.

Poltronesofà: furto per 500mila euro/ "Nessuna effrazione, forse c'era un basista"

Se ad esempio state pubblicando le frasi di auguri di Buon 1 maggio 2023 attraverso i vostri profili Facebook o Instagram, dovete optare per un messaggio generico. Se invece gli auguri per una Buona Festa dei Lavoratori hanno dei destinatari precisi, allora dovrete fare ancor più attenzione alle frasi, sceglierle con ulteriore cura. La prima proposta non può che essere una frase tratta dall’articolo 1 della Costituzione italiana: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». A tal proposito, associamo uno scambio ironico ma che fotografa la situazione: «– Vieni alla festa dei lavoratori? – No, vado a quella dei disoccupati. C’è più gente».

Ulivi: in Puglia è allarme Xylella/ Coldiretti: "Infettato il 40% della produzione"

FRASI AUGURI BUON 1 MAGGIO 2023: AMARA IRONIA E IMPORTANTI RIFLESSIONI

Dello stesso tenore è: «– Ma i giovani sanno cosa è la festa del lavoro? – Certo. È il lavoro che non sanno che cos’è» di Sergio Staino. Bisognerebbe riflettere anche su «Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero» di Aristotele. Traspare attualità tra le frasi di auguri di Buon 1 maggio 2023 anche da quella di Adriano Olivetti: «Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento, tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, che non giovi a un nobile scopo». Celebre è anche quella di Steve Jobs: «L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare. È come l’amore: saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti».

Previsioni meteo oggi 1 maggio 2023/ Temporali in tutta Italia

Stesso concetto che traspare da Lev Tolstòj: «Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo». Se però vogliamo tornare alle frasi storiche per gli auguri di Buon 1 maggio 2023 e Buona Festa dei Lavoratori, allora possiamo tirare in ballo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Art. 23, 1948: «Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale».











© RIPRODUZIONE RISERVATA