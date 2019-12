Frasi auguri buon Natale 2019/ Messaggi WhatsApp, Facebook e Instagram

Ormai ci siamo, è iniziato il grande conto alla rovescia: ancora 13 giorni e potremo finalmente augurare il buon Natale anche per il 2019. Mancano infatti meno di due settimane al giorno fatidico, quello che tutti i bambini aspettano più di ogni altra cosa, e che ai grandi regala spesso e volentieri quella serenità che forse non sono riusciti a trovare nel corso dell’anno fra mille impegni lavorativi e altro. Saranno 13 giorni frenetici fra gli ultimi regali da comprare per i propri cari, i vestiti giusti da acquistare per gli inviti a cena o a pranzo, e infine, il cibo da mettere in frigo per il cenone della vigilia o per passare una ricca giornata in famiglia. Nel contempo i prossimi giorni saranno anche occasione per iniziare a portarsi avanti con gli auguri. Il 25 dicembre, infatti, sarà pressoché impossibile ricordarsi di tutti, a meno che non si voglia mandare un triste messaggio copia/incolla a tutta la rubrica del telefono. Molti si stanno già portando avanti, e stanno iniziando a spulciare sul web la frase giusta da dedicare, magari da incollare sulla propria bacheca di Facebook, Twitter o Instagram.

AUGURI BUON NATALE 2019: FRASI E MESSAGGI. UN PO’ DI ESEMPI INTERESSANTI

Noi abbiamo voluto fare il lavoro per voi, spulciando in rete qualche frase originale e senza dubbio meritevole d’attenzione. Ad esempio, Anna Signorino ha scritto un pensiero molto profondo, ma che molti di noi potrebbero condividere: “Caro Babbo Natale,non ti scrivo la letterina da un po’ di tempo.Sono cresciuta e tante cose sono cambiate per me e per tutti.Suppongo, che sia così anche per te!Ti scrivo per dirti che quest’anno, vorremmo…un po’ di pace nei nostri cuori.Tanta gioia da donare.Allegria da sprigionare.E già che ci sei, scusa, forse chiedo troppo ma non dimenticare di regalare tanti sorrisi alla gente che di pianti ne ha fatto già tanti…”. Ada Roggio ha invece pubblicato una frase per gli auguri natalizi in “rosa”: “Auguri a te Donna, bambina, mamma, nonna. Auguri sinceri con stima e allegria, e perché no, un pizzico di simpatia. Luci e colori, suoni e frastuoni. Di rosso, giallo oro è tutto colorato. Per augurarti con tutto il mio cuore Buon Natale”. Infine il pensiero di Laura Lapietra, che scrive;: “Ogni Natale possiede nel suo seno quegli effluvi fatti di auguri del cuore, lasciamoci abbracciare dal suo calore condividendo i suoi profumi! Buon Natale”.

