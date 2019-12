Frasi auguri Buon Natale 2019, messaggi WhatsApp/ I pensieri da dedicare agli amici

Anche voi non vedete l’ora di fare gli auguri di buon Natale per questo 2019? Ormai il conto alla rovescia è iniziato, manca davvero poco, e passato oggi, 14 dicembre, stiamo per entrare nell’ultima decade. Per molti saranno i dieci giorni più belli dell’anno fra luci, addobbi natalizi, corse ai regali, spese per pranzi e cene, e visite da parenti o amici per iniziare a portarsi avanti con gli auguri. Ovviamente saranno milioni coloro che manderanno un messaggino via WhatsApp (ormai gli sms non li usa quasi più nessuno), o via Facebook, per dedicare qualche parola speciale ad un amico o ad un’amica che il giorno di Natale sarà distante. Perchè il detto lo dice, “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”. Di conseguenza, per chi volesse portarsi avanti, ecco una serie di auguri pensati appositamente proprio per l’amico di una vita o l’amica del cuore. “Quest anno meriti un augurio speciale, anche solo per il fatto che ti accontenti di essere un’amica speciale di una pazza come me. Non smetterò mai di dirti grazie per ogni dose di tranquillità che mi concedi e che mi rende felice. Buon Natale amica mia! Ti voglio bene!”.

FRASI AUGURI BUON NATALE 2019: “NONOSTANTE QUESTO ANNO DIFFICILE…”

Un augurio da dedicare dopo aver scartato il regalo: “Se il Natale merita di essere festeggiato come si deve è anche perchè esistono amiche come te che azzeccano sempre il regalo perfetto. Buon Natale amica mia!”. Se il vostro primo pensiero è invece la forma fisica, messa a dura prova da pranzi e cenoni vari, ecco una frase perfetta: “Ne abbiamo passate tante insieme, e dopo il cenone di questa sera dobbiamo essere pronte ad affrontare la sfida più difficile…la bilancia! Ce la faremo, amica mia. Buon Natale!”. Infine, qualora veniste da un 2019 non proprio semplice, ma che ha visto una grande amica al vostro fianco, questo messaggio d’auguri farà sicuramente a vostro caso: “Ho passato un anno difficile e tu mi sei stata vicina: quest’anno, i miei auguri di Natale sono ancora più veri e spero che ti portino tutta la felicità del mondo. Sei una persona speciale e meriti di sorridere alla vita. Un semplice messaggio per ricordarti quanto ti voglio bene. Auguri amica mia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA