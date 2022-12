Frasi auguri Buon Natale 2022/ Citazioni film e canzoni: “Natale è uno stato d’animo”

FRASI AUGURI BUON NATALE 2022? ECCO COME FARLE CON FILM E CANZONI

Le frasi di auguri Buon Natale 2022 possono essere tratte anche da film e canzoni, così da confezionare un messaggio “famoso” e sicuramente in grado di strappare un sorriso. Se tra i vostri cari si annovera qualche cinefilo, potrete per esempio attingere dalla pellicola “The Polar Express”: “A volte basta vedere per credere, altre volte invece le cose più reali di questo mondo sono le cose che non si vedono”. Un invito, quasi un’esortazione, a credere nella magia di questo giorno, troppo spesso perduta tra gli esseri umani. Poi, da “A Christmas Story” vi suggeriamo “il Natale stava arrivando. Adorabile, glorioso, bellissimo Natale, intorno al quale ruotava l’intero anno dei bambini”.

Santa Messa di Natale, Rai 1/ Diretta streaming video: "Il cuore arde di gratitudine"

Spazio quindi a un tris di citazioni da un film cult del periodo natalizio, “Miracolo nella 34ª strada”: “Oh, Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo”; “Ci credo. È sciocco ma ci credo”; “La fede è credere nelle cose quando il buon senso ti dice di non farlo”. Infine, da “A Muppet Family Christmas”, per le vostre frasi di auguri Buon Natale 2022 vi suggeriamo: “Un’altra crisi risolta. Sì, ce ne sono state molte qui. Le famiglie si riuniscono sempre a Natale. E anche noi ci riuniamo. La vita passerebbe in un attimo, se non fosse per momenti come questo“.

SANTA MESSA DI NATALE, DIRETTA CANALE 5/ Video streaming "amore muta corso storia"

FRASI AUGURI BUON NATALE 2022: LE CITAZIONI DAL MONDO MUSICALE

Anche le canzoni offrono spunti interessanti per gli auguri di Buon Natale 2022. Per esempio, da “This is Christmas for me” (Pentatonix), si può prendere in prestito il seguente pensiero: “Il camino sta bruciando luminoso, splende tutto su di me. Vedo i regali sotto il buon vecchio albero di Natale e aspetto tutta la notte che Babbo Natale venga a svegliarmi dai miei sogni. Oh, perché? Perché questo è Natale per me. Vedo i bambini giocare fuori, come angeli nella neve, mentre mamma e papà si scambiano un bacio sotto il vischio. E faremo tesoro di tutte queste cose semplici, ovunque saremo. Oh, perché? Perché questo è Natale per me”.

NATALE A MOSCA/ Mons. Pezzi: o Cristo bambino, o il massacro di Erode

Sempre dall’universo musicale, un meraviglioso auspicio di Stevie Wonder: “Un giorno a Natale vedremo una terra senza bambini affamati, nessuna mano vuota. Una mattina felice le persone condivideranno un mondo dove la gente riceve assistenza dal prossimo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA